Wiedeń nocą poszedł spać. Kibice Lechii Gdańsk łączą mecz z Rapidem Wiedeń z turystyką i zwiedzaniem Bratysławy

Wtorek, godzina 17. Na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie trwa odprawa pasażerów lotu do Wiednia. Na pokładzie samolotu dużą część tworzą sympatycy biało-zielonych. Plany mają różne, ale chcą nie tylko obejrzeć mecz z udziałem biało-zielonych, ale zwiedzić też stolicę Austrii i nie tylko. Niektórzy umawiają się na dzisiejszą wyprawę do Bratysławy. Są uśmiechy, dyskusje, atmosfera święta i mało kto zastanawia się nad tym, jaki wynik meczu padnie w Wiedniu. Po nieco ponad godzinie lotu samolot wylądował w stolicy Austrii.

Szybkie rozpoznanie i transport pociągiem – 16 minut bez zatrzymywania – w okolice centrum Wiednia. Po drodze trudno było dostrzec jakiekolwiek graffiti czy symbole związane z Rapidem Wiedeń albo jakimkolwiek klubem austriackim. Trudno to porównywać do duńskiego Broendby, które dobrze pamiętamy sprzed trzech lat, gdzie biało-zieloni rywalizowali w eliminacjach Ligi Europy. Duńskie małe miasteczko i jego okolice wskazywały na duże zainteresowanie futbolem. W Austrii wgląda to zgoła odmiennie, ale też trzeba pamiętać, że Wiedeń to duże miasto, które zamieszkuje blisko dwa miliony ludzi. Stąd też trudniej było spotkać kibiców biało-zielonych, ale to nie oznacza, że nie było ich widać w ogóle. Dziś i w dniu meczu spodziewany jest najazd kibiców Lechii na Wiedeń. Można jednak odnieść pierwsze wrażenie, że w stolicy Austrii zainteresowanie rywalizacją Rapidu z Lechią jest praktycznie żadne i że tym meczem zdecydowanie bardziej żyją fani z Gdańska.