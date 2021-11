Większość Polaków popiera zmiany w prawie aborcyjnym. Znany tygodnik publikuje po śmierci Izy wyniki sondażu

Tygodnik „Wprost” zlecił firmie United Surveys badanie opinii publicznej na temat aborcji. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem kobieta powinna mieć prawo do usunięcia ciąży do 12. tygodnia?” 32,3 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 20 proc. ankietowanych – „raczej tak”. Oznacza to, że 52,3 proc. uczestników badania opowiedziało się za prawem kobiet do aborcji. Nie wszyscy Polacy są jednak przychylni takim przepisom. Aż 18,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 17,3 proc. osób uczestniczących w sondażu mówi aborcji „zdecydowanie nie”. Co dziesiąta osoba (11,5 proc.) w ogóle nie wyrobiła sobie zdania w kwestii dostępu do aborcji.