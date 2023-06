Wielka akcja Dziennika Bałtyckiego. Spotkajmy się w Gdyni Orłowie i posprzątajmy naszą plażę

Na gdyńskich plażach, które należą do jednych z najpiękniejszych w Polsce, tylko w okresie od początku stycznia do końca maja bieżącego roku zebraliśmy blisko 54 tony śmieci, w tym 25 ton samego szkła. Te liczby pokazują dobitnie, jakie ilości odpadów pozostawiają po sobie wypoczywający na naszych plażach turyści i mieszkańcy naszego miasta – mówi Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu i dodaje – Plaże są dobrem wspólnym i naszą wizytówką, o ich czystość powinniśmy dbać wszyscy razem nie śmiecąc. Bądźmy odpowiedzialni i szanujmy to, co zostało nam dane. Zabierajmy z plaż to, co na nie sami przynieśliśmy.