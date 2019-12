Wielka feta na gdańskim lotnisku 16 grudnia. Wszystko z okazji obsłużenia w kończącym się roku ponad 5 mln podróżnych! Zobacz wideo!

Pani Marzena Bujalska z Gdańska wraz z córką Hanią przylatujące z Frankfurtu liniami Lufthansa, zostały symbolicznym, 5-milionowym pasażerem Portu Lotniczego Gdańsk w tym roku. Z okazji pobicia tego kolejnego rekordu w liczbie obsłużonych podróżnych na lotnisku w poniedziałek 16 grudnia odbyła się wielka feta.

- Wracamy wraz z córką przez Frankfurt z Dubaju, gdzie odwiedzałyśmy męża, który tam pracuje. Oczywiście jestem ogromnie zaskoczona. Wielkie, pozytywne emocje po 20 godzinach lotu. Nasze lotnisko cudownie się rozwija, korzystam z niego kilka razy w roku – mówiła pani Marzena.

5-milionowa pasażerka otrzymała m.in. dwa bilety lotnicze od grupy Lufthansa. - Na gdańskim lotnisku jesteśmy obecni od 2004 roku. Mieszkańcy Pomorza dzięki Lufthansie mogą dostać się do ważnych hubów przesiadkowych jakimi są Frankfurt i Monachium. Z także wchodzącymi w skład naszej grupy liniami Eurowings i SWISS mogą polecieć z kolei odpowiednio do Dusseldorfu oraz Zurychu. W sumie dzięki Lufthansa Group pasażerowie podróżujący z Gdańska mogą powiedzieć „tak” całemu światu, wykorzystując naszą bogatą siatkę 10,775 cotygodniowych połączeń do 270 miast w 105 na czterech kontynentach. Gdańsk jest dla nas ważny także z tego powodu, że od blisko 20 lat funkcjonuje tu jedno z naszych centrów IT, w których zatrudnionych jest blisko 600 osób – mówił na uroczystości Frank Wagner, generalny menedżer Grupy Lufthansa w Polsce.

- Jestem szczęśliwy, że symboliczna bariera pięciu milionów pasażerów pękła. W zeszłym roku zabrakło nam do tego dosłownie półtora dnia. Wchodzimy tym wynikiem do wyższej ligi lotnisk. Pomorze pięknie się rozwija, także pasażerów będzie nam ciągle przybywać, nic nie wskazuje na razie tąpnięcia na rynku lotniczym. Liczymy, że do końca 2021 roku przybędzie nam kolejny milion pasażerów – dodawał Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk. Także na pozostałych pasażerów, którzy w czasie wydarzenia pojawili się na lotnisku czekała moc atrakcji. W konkursach można było wygrać m.in. bilety lotnicze a na zakończenie odbyła się degustacja okolicznościowego tortu.

Rekordowe 5 milionów pasażerów na lotnisku Rozmowa z Tomaszem Kloskowskim, prezesem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Dziś na lotnisku wielkie święto. Fetujecie Państwo obsłużenie w kończącym się 2019 roku rekordowej liczby 5 milionów pasażerów. Jakie były te ostatnie dwanaście miesięcy dla Portu?

Kończący się rok był znakomity - rekordowa liczba podróżnych, najlepszy wynik finansowy w historii lotniska, kilka nowych, atrakcyjnych połączeń od naszych przewoźników. 2019 r. był też przełomowy pod względem inwestycyjnym. Rozpoczęła się już budowa pirsu dla terminala pasażerskiego T2, ruszyliśmy też z projektem przylotniskowej „dzielnicy” czyli Airport City Gdańsk. Jakie będą możliwości lotniska po oddaniu pirsu? Po jego wybudowaniu zyskamy prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni, dzięki której pasażerowie będą mogli podróżować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. To dla nas absolutny priorytet. Nasi pasażerowie uznali nasze lotnisko za jedno z najlepszych na świecie, w rankingu AirHelp 2019, umieścili nas na piątym miejscu w globalnym rankingu lotnisk, biorąc pod uwagę punktualność, jakość obsługi i ofertę handlową. To ogromne wyróżnienie, za które bardzo dziękujemy. Ale to także wielkie zobowiązanie. Dlatego, mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym i inwestycyjnym, zdecydowaliśmy się rozpocząć i zrealizować to ważne i ambitne zadanie, jakim jest rozbudowa terminalu pasażerskiego. Chcemy być przygotowani na rosnący ruch lotniczy w przyszłości, ta inwestycja zwiększy nasze możliwości do obsługi nawet 9 milionów pasażerów w skali roku. Budowa pirsu potrwa dwa lata, przeniesiemy na niego choćby z przestarzałego terminala T1 całą obsługę pasażerów strefy Non-Schengen. W kontekście tego co stało się w ostatnich dniach, czyli właściwie przesądzonego Brexitu, to bardzo ważne.

Krajobraz lotniska w najbliższych latach zrewolucjonizuje też wspomniane Airport City Gdańsk. Ta inwestycja to taki trzeci kamień milowy w historii naszego lotniska, po staniu się spółką i budowie terminala T2. Żadne lotnisko w Polsce nie podjęło się takiego projektu. Takie inwestycje przeprowadziły dotąd w Europie np. lotniska w Paryżu, Manchesterze czy Monachium, czyli takie obsługujące rocznie ponad 20, 30, 50 mln pasażerów, zatem kilku lub kilkunastokrotnie więcej niż my obecnie. Ruszamy z budową pierwszego z siedmiu planowanych w ramach tego projektu budynków biurowych o nazwie „Alpha”. Będzie on testem dla całego przedsięwzięcia. Nie sztuką jest bowiem postawić taki obiekt, a sprzedać jego powierzchnię komercyjną, a ta wyniesie ponad 8 tys. m kw. Zainteresowanie już jest spore, także myślę, że budowa kolejnych budynków ACG będzie tylko kwestią czasu.

W ostatnim czasie w siatce połączeń PLG pojawiło się sporo nowych atrakcyjnych turystycznie połączeń. Które z nich Pana zdaniem mogą stać się przebojami? Dla każdego u nas znajdzie się coś miłego. Z nowości, myślę że dla wielu interesująca może się okazać sentymentalna, choćby ze względu na Sienkiewiczowską Trylogię, podróż na Zaporoże na Ukrainie. Za pewne sporą popularnością będą się też cieszyć nowe kierunki południowe, czyli Kalamata na Peloponezie w Grecji i włoskie Bari nad Adriatykiem. Na koniec 2020 roku będą Państwo świętować obsłużenie 6 milionów pasażerów? To cel na rok 2021. Duże nadzieje na przyszłość wiążemy też z planowanym morskim Portem Centralnym. Niedawno podpisaliśmy porozumienie z Portem Gdańsk o współpracy na rzecz tej inwestycji. W Porcie Centralnym ma powstać m.in. terminal dla największych wycieczkowców. Liczymy, że ich obecność dostarczy także Portowi Lotniczemu Gdańsk wielu nowych pasażerów.