Wielka gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2022. Na Zamku Królewskim główne nagrody wręczył Minister Zdrowia Adam Niedzielski

Celem plebiscytu Hipokrates 2022 było docenienie i nagrodzenie tych pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów, i to nie tylko za profesjonalizm w procesie leczenia, lecz także za kulturę osobistą i podejście do pacjenta. Wręczone nagrody są tylko skromną formą podziękowania za ich wysiłki.

Rekordowa edycja plebiscytu

Nasza akcja rozpoczęła się na początku lipca. W pierwszym etapie Czytelnicy dzienników regionalnych i Użytkownicy naszych serwisów internetowych zgłaszali do nagrody medyków, którzy ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Do połowy sierpnia do nagrody zostało nominowanych prawie 30 000 pracowników ochrony zdrowia z całej Polski.

W połowie sierpnia rozpoczęło się głosowanie, które trwało do początku listopada. Na lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oddano łącznie ponad 1 340 000 głosów, a związane z plebiscytem artykuły w internecie odnotowały ponad 10 milionów odsłon.