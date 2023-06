Wielka wpadka Gedanii Gdańsk. Ograła Chojniczankę II Chojnice, ale przez błąd nie wystąpi w finale regionalnego Pucharu Polski

- Rundę wcześniej musieliśmy pokonać zespół III-ligowy. Wcześniej było zresztą tak samo. Mecz z rezerwami Chojniczanki nie należał do najłatwiejszych, chociaż wynik może tak sugerować. To nie był wielki mecz w naszym wykonaniu, ale najważniejsze że zwycięski - powiedział nam Krystian Ryczkowski , 33-letni trener Gedanii.

IV-ligowe Chojniczanka II Chojnice oraz Gryf Wejherowo to finaliści regionalnego Pucharu Polski na Pomorzu w sezonie 2022/2023. Oba zespoły przeszły długą drogę, aby cieszyć się z możliwości rywalizacji o to prestiżowe trofeum. I oba nie będą kalkulować w decydującym spotkaniu, które zostało wyznaczone na 21 czerwca na stadionie Arena Radunia w Stężycy.

W finale regionalnego Pucharu Polski na Pomorzu zabraknie więc przedstawciela III ligi, czyli zespołu z najwyższego szczebla dopuszczonego do rywalizacji .

W Stężycy rywalem „Chojny” będzie Gryf Wejherowo prowadzony przez bardziej doświadczonego szkoleniowca, jakim jest Grzegorz Niciński. Popularny „Nitek” 16 maja świętował 50 urodziny. 31 maja piłkarze IV-ligowego Gryfa sprawili mu prezent, pokonując w Bożepolu Wielkim Anioły Garczegorze 3:2. Półfinałowe spotkanie miało swoją dramaturgię, bo gryfici prowadzili już 3:0 po dwóch trafieniach Karola Baranowskiego i jednym Oliwiera Kątnego w pierwszej części. Po zmianie stron gospodarze zdobyli dwie bramki - postarali się o to Dawid Kowalski oraz Łukasz Łapigrowski - i kwestia awansu była otwarta do samego końca.

Dla trenera Grzegorza Nicińskiego udział w finale regionalnego Pucharu Polski nie jest największym osiągnięciem. Wiosną 2012 roku z Gryfem dotarł do ćwierćfinału centralnego Pucharu Polski, gdzie rozegrał słynny dwumecz z Legią Warszawa (przegrana 0:3 na Wzgórzu Wolności i remis 1:1 przy Łazienkowskiej po golu Tomasza Kotwicy). Wejherowska drużyna była wówczas na fali, fetując później awans do II ligi. Niciński zaliczył także awans do finału Pucharu Polski pięć lat później, kiedy prowadził Arkę Gdynia. Na ławce w tym ważnym dniu dla żółto-niebieskich nie zasiadł, ponieważ został... zwolniony za słabe wyniki w Lotto Ekstraklasie.