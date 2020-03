Wielkanoc 2020. Bez święconek i Grobów Pańskich. Jakie ograniczenia w kościele?

Rezurekcja – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Tam, gdzie odprawiana jest Rezurekcja, nie odbędą się procesje - kapłan powinien wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

- Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas - mówi abp Wojciech Polak. - Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.