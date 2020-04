Wielkanoc 2020. Jak będzie funkcjonować komunikacja?

12 i 13.04.2020 r., Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny

Na liniach tramwajowych będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy, z wyjątkami:

* Linia 3 - będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy.

Tramwaje linii 3 będą kursować na wydłużonej trasie, do i z Nowego Portu (za zawieszoną linię 5). Kurs linii 3 o godz. 20:15 z pętli Chełm Witosa wykonany będzie do przystanku „Nowy Port Zajezdnia” przez ul. Jana z Kolna i Letnicę. Następny kurs linii 3 – o godz. 20:20 z pętli Chełm Witosa – wykonany będzie do przystanku „Nowy Port Zajezdnia” przez Brzeźno.

* Linia 5 - nie będzie funkcjonować.

* Linia 12 - będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy.

Pierwszy kurs odbędzie się z Oliwy o godz. 13:00, natomiast pierwszy kurs z Migowa - o godz. 14:00. Nie zostanie wykonany kurs linii 12 o godz. 21:22 z pętli Oliwa do przystanku Strzyża PKM. Zostanie natomiast zrealizowany kurs linii 12 o godz. 22:13 z pętli Oliwa do przystanku Strzyża PKM.