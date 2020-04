Wielkanoc 2020. Nie wyjeżdżajmy na święta! Obowiązują surowe przepisy ograniczające przemieszczanie się

To będą wyjątkowe Święta Wielkanocne. Nie tylko ze względu na utrudnione zakupy wynikające z regulacji ograniczających działanie sklepów, ale przede wszystkim dlatego, że zakazane jest opuszczanie domów z powodów innych niż dojazd do pracy, wolontariat związany z epidemią i „załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego”.

Wyjazdu by święta spędzić w rodzinnym gronie zdecydowanie nie można usprawiedliwić żadnym z powyższych uzasadnień. Ponadto może on zwyczajnie powodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia bliskich oraz nas samych.

Sytuacja nie jest łatwa dla nas wszystkich jednak tylko przestrzeganie tych obostrzeń może spowodować zahamowanie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mieszkańcy Pomorza to rozumieją i są bardzo zdyscyplinowani, za co bardzo im dziękujemy - komentuje podinsp. Joanna Kowalik-Kosińska rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

I dodaje: - Mimo wszystko nasze patrole są niezbędne, gdyż codziennie znajduje się kilka, bądź kilkanaście osób, które nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji i narażają zdrowie i życie nas wszystkich. Za każdym razem, gdy pomyślimy, że chcielibyśmy wyjść z domu czy wyjechać zastanówmy się, czy jest to niezbędne do życia, a pewnie okaże się, że sprawę tę można przełożyć na później. Sytuacja się zmienia, śledźmy przepisy na stronach rządowych.