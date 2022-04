Wielkanoc 2022. Gdzie warto wybrać się na spacer w Trójmieście? TOP 10 miejsc

Wielkanoc 2022: Spacer po Trójmieście

W tym roku Wielkanoc , która jest świętem ruchomym, przypada w niedzielę, 17 kwietnia . W wielu domach będzie to czas rodzinnych spotkań. Mogą mieć one miejsce nie tylko przy suto zastawionym stole, ale także podczas wspólnych aktywności na świeżym powietrzu.

Wielkanoc 2022: Jaka będzie pogoda w święta?

Zanim zaplanuje się rodzinną wędrówkę, warto zerknąć na to, jaka będzie pogoda w Wielkanoc 2022 . Niestety, synoptycy nie mają dobrych wieści. W niedzielę najprawdopodobniej nie będzie ona sprzyjająca długim spacerom — meteorolodzy przewidują opady deszczu, a także wiatr w porywach do 27 km/h . Temperatura w ciągu dnia ma wynieść maksymalnie 8 stopni Celsjusza.

Gdzie warto wybrać się na spacer w Trójmieście? TOP 10 miejsc

To jednak jedynie prognozy, które do świąt mogą ulec zmianie. Jeśli tak się stanie, a Wielkanoc w Trójmieście będzie słoneczna, warto wykorzystać okazję i wybrać się na spacer. Zerknijcie do galerii i przekonajcie się, które miejsca warto odwiedzić.