Wielki entuzjazm wśród kibiców Lechii Gdańsk po pierwszym transferze. "Klub dalej jest chory" Rafał Rusiecki

Rosnące od tygodni oczekiwania fanów Lechii Gdańsk na transfery do klubu po części zostały zaspokojone w środę, 12 lipca 2023 roku, kiedy to przedstawiony został pierwszy nowy zawodnik. Prezes Paolo Urfer przekonał do gry nad Bałtykiem byłą już gwiazdę Wisły Kraków - Hiszpana Luisa Fernandeza. Kibice są w euforii, ale eksperci zwracają uwagę, że to jeszcze nie uzdrowiło sytuacji zadłużonego klubu.