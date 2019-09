Wielki finał wyścigu po zdrowie w Gdańsku

Gdańsk to miasto niezwykle otwarte i przyjazne rowerzystom, a zarazem bardzo bliskie Tour de Pologne. To właśnie w Gdańsku rozpoczął się szczególny, 71. Tour de Pologne UCI World Tour, rozgrywany w 25-lecie wolnej Polski. Szczególny z jeszcze jednego powodu – zwycięstwo w wyścigu odniósł wówczas Rafał Majka. Miłośnicy rowerów mogli liczyć w Gdańsku także na imprezy dla amatorów – Maratony Rowerowe, czy wyścigi szosowe Lang Team Race. Tym razem gdańszczan odwiedzi impreza wyjątkowa – Wyścig po Zdrowie, który czerpie z kolarskich aktywności Lang Team i wspólnie ze Sponsorem Głównym Carrefour zachęca do zdrowego i aktywnego życia.

Dlatego też warto zajrzeć do specjalnego showroomu Carrefour, w którym każdy chętny będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat zdrowej żywności. Dowiedzieć, a także poznać oryginalne produkty, ciekawe przepisy i posmakować jedzenia ze zdrowej półki. Mobilna przychodnia Medicover zaprasza z kolei na bezpłatne badania profilaktyczne – między innymi badanie poziomu cukru, cholesterolu, analizę składu ciała. Nie zabraknie też porad dietetyków i konsultacji żywieniowych. Każdy rowerzysta dowie się również jak uniknąć kolarskich kontuzji i mieć odpowiednią pozycję na rowerze.

Z taką wiedzą można spróbować sił w strefie wyzwań, w której na kolarskich trenażerach będzie można wziąć udział Grand Prix Wyścigu po Zdrowie lub pobić czas Czesława Langa. Będzie także Mikro Tour de Pologne, czyli wyjątkowy wyścig na trenażerach ze specjalną makietą z mikro kolarzami. O tych, który odnosili największe zwycięstwa będzie można dowiedzieć się z mobilnego muzeum Tour de Pologne, w którym drogocenne pamiątki przeplatają się z nowoczesnymi prezentacjami opisującymi nasz narodowy wyścig i historię polskiego kolarstwa. O każdy rower zadbają specjaliści Soudal na swoim stoisku, a w strefie Polskiego Czerwonego Krzyża będzie można poznać zasady udzielania pierwszej pomocy.