Wielkie chwile Trefla Sopot. Kibice mobilizują się na finały z Kingiem Szczecin. Rozpoczęła się sprzedaż biletów

Bilety na koszykarskie finały Trefl Sopot - King Szczecin

We wtorek, 28 maja 2024 roku o godz. 14.00 na stronie sercesopotu.pl rozpocznie się sprzedaż biletów na pierwsze dwa mecze w Ergo Arenie. Dzień wcześniej we Wrocławiu koszykarze Trefla Sopot przypieczętowali awans do finałów Orlenu Basketu Ligi. Czasu na promocję wydarzenia jest bardzo mało, ale sympatycy basketu na Pomorzu już ostrzą sobie zęby na zbliżające się wydarzenia.

Sopocianie, którzy zajęli drugie miejsce w zasadniczej fazie rozgrywek, mają atut własnego parkietu. W finałach rozgrywanych do czterech zwycięstw zespół Żana Tabaka dwa pierwsze spotkania rozegra w Ergo Arenie. Zaplanowano je w piątek, 31 maja 2024 roku o godz. 20.00 i w niedzielę, 2 czerwca 2024 roku o godz. 20.40.

King Szczecin pod wodzą trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zameldował się drugi raz z rzędu w wielkim finale. Mistrzowie Polski w sezonie zasadniczym zajęli czwarte miejsce. Obie drużyny rozegrały już trzy spotkania w rozgrywkach 2023/2024. W meczu o Superpuchar Polski 20 września 2023 roku w Sosnowcu King wygrał minimalnie 92:90. Trefl zrewanżował się na wyjeździe 1 stycznia 2024 roku, wygrywając 84:79. W Ergo Arenie przegrał jednak 92:98 w ostatnim meczu sezonu zasadniczego 27 kwietnia 2024 roku.