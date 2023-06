Wielkie gwiazdy na Dniach Gminy Kolbudy. Na mieszkańców czeka wiele atrakcji, a na scenie wystąpi m.in. Sara James. Sprawdźcie szczegóły!

Dni Gminy Kolbudy 2023 pełne wrażeń

Drugiego dnia na scenie wystąpi Sara James

4 czerwca ok. godz. 19:00 na scenie w Kolbudach ma wystąpić Sara James. Artystka zwyciężyła w przeszłości w konkursie The Voice Kids i Szansa na Sukces, dotarła również do finału amerykańskiego Mam Talent (America's Got Talent). Reprezentowaała również Polskę na Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Równy rok temu Sara James, jako pierwsza artystka z Polski została ambasadorem programu Spotify EQUAL, a jej wizerunek pojawił się na słynnym telebimie na Times Square w Nowym Jorku. Przed jej występem mieszkańcy będą mogli się cieszyć finałem konkursy "Kolbudy Music Talent Show", zabawami i animacjami dla dzieci i koncertami innych zespołow/wokalistów.