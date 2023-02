"Wielkie wyprawy" i cała reszta. Wywiad ze Zbigniewem Kasprzakiem, twórcą komiksów

Jest rok 1992, Zbigniew Kasprzak nagradzany, spełniony artystycznie twórca, wyjeżdża do Brukseli, kolebki komiksu europejskiego. Co sprawiło, że ten wybitny polski rysownik opowieści graficznych zdecydował się na taki krok?

- To była w połowie prywatna decyzja - opowiada artysta. - Nie wyrywałem się specjalnie do życia na Zachodzie, bo jak pani powiedziała, całkiem dobrze szło mi w tamtym czasie. W kraju nie brakowało ani pracy, ani perspektyw, aczkolwiek komiks kulał w tamtej epoce. Raz szło raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie było cienko. Tym, co mnie pchnęło w ramiona tutejszych wydawców, była propozycja, która wypłynęła ze strony Grzegorza Rosińskiego przy okazji festiwalu komiksu w Sieere w Szwajcarii. Będąc na tym festiwalu w grupie polskich komiksiarzy miałem to szczęście, że Grzegorz zwrócił uwagę na moje prace. Był już wtedy wziętym rysownikiem, z ustaloną renomą na rynku frankofońskim, ale nie wyrabiał się z jedną z dwóch serii, które prowadził jednocześnie. "Thorgal", jego sztandarowa seria szła tak mocno w górę, że musiał się poświęcić tylko niej - dlatego zaproponował mi współudział przy albumie fantastyczno-naukowym Hans (Yans) i potem jego przejęcie.