Wielkopolska na zimę 2021/2022. Pomysły na weekend pod Poznaniem dla rodziny lub singla, najciekawsze atrakcje

Wielkopolska na zimę z dziećmi: rodzinna wycieczka do Świątecznej Krainy w Trzebawiu

Wielkopolska na zimę 2021/2022: atrakcje dla każdego pod Poznaniem, Gnieznem i Kaliszem

Kochacie podróżować i zwiedzać? Szukacie miejsca w Polsce, które warto odwiedzić zimą? Niezwykłych atrakcji na weekend solo lub z dziećmi, romantycznego zakątka na zbliżające się Walentynki? Wielkopolska to świetny kierunek dłuższych i krótszych wypadów na zimę 2021/2022.

Poniżej zebraliśmy dla Was niezwykłe atrakcje turystyczne Wielkopolski, które świetnie nadają się do weekendowych czy świątecznych wypadów poza miasto. Niezwykłe zakątki Poznania, Gniezna i Kalisza opiszemy dla Was innym razem – teraz skupiamy się przede wszystkim na atrakcjach poza głównymi ośrodkami miejskimi, w sam raz na relaksującą wycieczkę.

Na początku zajrzymy jednak do Poznania, bo tej atrakcji nie możecie przegapić. Zobaczcie, co szykuje się w Poznaniu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia!