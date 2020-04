Wiemy już, które inwestycje w związku z pandemią nie zostaną zrealizowane w tym roku w Sopocie. Decyzja zapadła po konsultacjach z radnymi

Będziemy realizować te inwestycje i remonty, które już trwają i na które zostały już rozstrzygnięte przetargi – mówi Jacek Karnowski , prezydent Sopotu. – Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, która wymaga od nas zdecydowanych działań. Nie wiemy, jaki będzie rozwój sytuacji. Nie wiemy, co będzie za dwa, trzy miesiące. W obecnej sytuacji najważniejsze jest bieżące funkcjonowanie miasta, a więc m.in. wypłacanie pensji nauczycielom, pracownikom służb komunalnych, pracownikom socjalnym. Musimy mieć środki na utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc firmom i organizacjom pozarządowym, na oświetlenie ulic czy sprzątanie. Na razie mówimy o zamrożeniu, ale nie wykluczam, że jeśli ta sytuacja potrwa dłużej, to będziemy musieli z nich zrezygnować.

Na walkę z koronawirusem Sopot wydał już 1 mln zł. Za kwotę 600 tys. zł zostały zakupione środki ochrony dla pracowników medycznych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej. Kolejne 400 tys. zł to środki, które mają zapewnić wypłatę zasiłków osobom, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, straciły pracę i zgłaszają się teraz do sopockiego MOPS-u po wsparcie.

Bez zakłóceń, jak podają miejscy urzędnicy, prowadzone są też prace na ul. Hodowlanej, która jest pierwszą częścią zadania związanego z przebudową ul. Chwarznieńskiej, a także na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2, 4 i 8, gdzie powstaje park.

Prace realizowane są ze szczególnym zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

- Inwestycje takie jak budowa węzła Chylonia, czy remont ul. Hodowlanej realizowane są zgodnie z harmonogramem. Za trwające budowy odpowiedzialne są osoby wyłonione w przetargach i to one odpowiadają za swoich pracowników i teren, na którym powstaje dana inwestycja, a także za to, by stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości czy dostępności środków dezynfekcji – mówi dalej Marek Łucyk. - Wydział Inwestycji ogłasza kolejne przetargi. W ramach możliwości kontynuujemy prace przygotowawcze do zaplanowanych inwestycji. Ze względu na wyjątkową sytuację tempo prac być może nieco wolniejsze, ale nie wstrzymujemy działań – podsumowuje.