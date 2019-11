Wierni apelują do papieża Franciszka o odwołanie arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. "Nie możemy dłużej milczeć"

Grupa wiernych z archidiecezji Gdańskiej napisała list adresowany do papieża Franciszka, w którym domagają się odwołania arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z funkcji metropolity gdańskiego. Ma to związek z ostatnimi kontrowersjami wokół hierarchy. "Jesteśmy głęboko przekonani, że dalsze pełnienie posługi Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia jest sprzeczne z duchem Ewangelii, przynosi szkodę Kościołowi i pogłębia podziały we wspólnocie Kościoła Gdańskiego" - czytamy w liście.

Sygnatariusze listu domagają się interwencji najwyższych władz kościelnych i w efekcie zmiany na stanowisku metropolity gdańskiego. Apelują w nim do abpa Głódzia o rezygnację ze stanowiska. Proszą też o działania nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz prymasa Polski.

Arcybiskupowi zarzuca się m.in. wspieranie oraz brak konsekwencji wobec księży oskarżonych i skazanych za pedofilię (przykłady m.in. księży Franciszka Cybuli czy Henryka Jankowskiego), poniżanie księży (niedawno wyemitowany reportaż w programie "Czarno na białym" w TVN 24), życie w przepychu, wspieranie konkretnej partii politycznej przez propagowanie jej programu podczas wystąpień publicznych oraz wypowiedzi dyskryminujące wobec mniejszości.

Pełna treść listu do papieża Franciszka: "Umiłowany Ojcze Święty Franciszku,

Jako wierni Kościoła Gdańskiego, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła Katolickiego, nie możemy dłużej milczeć. Od długiego czasu jesteśmy głęboko przekonani, że Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, stracił moralną wiarygodność, niezbędną do pełnienia posługi biskupa diecezjalnego i jest dla wiernych przyczyną zgorszenia. W związku z tym apelujemy do Księdza Arcybiskupa, aby złożył rezygnację z urzędu, a Ojca Świętego Franciszka prosimy o jej rozpatrzenie i przyjęcie. Taką możliwość daje Kanon 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdzający, że "Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu", by przedłożył rezygnację z urzędu. Przyczyny wymienione poniżej, są dowodami na to, że Arcybiskup nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu.

Przede wszystkim Arcybiskup przez wiele lat ewidentnie działał na rzecz oskarżonych o pedofilię duchownych, co do których winy nie ma wątpliwości. Między innymi chronił ks. Mirosława Bużana, skazanego za molestowanie 15-letniej dziewczynki, awansował go, a o wyroku nie zawiadamiał odpowiednich władz w Watykanie. Nie reagował na doniesienia o czynach pedofilskich księdza Franciszka Cybuli, byłego kapelana Lecha Wałęsy, a także w sprawie dowodów na molestowanie dzieci przez księdza Henryka Jankowskiego. Po upublicznieniu tych przypadków w filmie "Tylko nie mów nikomu", dokumentującym problem pedofilii w Kościele w Polsce, w tym jego udział w chronieniu sprawców tych przestępstw, nie okazał żalu, ani skruchy, a wręcz przeciwnie, stwierdził publicznie: "nie oglądam byle czego". Wywołało to wielkie oburzenie wiernych.



Ponadto Arcybiskup angażuje autorytet biskupa Kościoła dla poparcia jednej partii politycznej, propagując jej program w czasie licznych wystąpień publicznych i homilii wygłaszanych w czasie uroczystości religijnych i mszy świętych.

Gorszy wiernych wystawnym stylem życia i zamiłowaniem do przepychu. Ma m.in. do swojej dyspozycji dwa pałace - letnią rezydencję na terenie 20-hektarowej posiadłości we wsi Bobrówka oraz stałą rezydencję w zabytkowym pałacu w Gdańsku.

Upokarza podlegających księży, o czym mówili oni programie TVN 24 Czarno na białym z 24.10.2019r., odnosi się obraźliwie do katolików świeckich, m.in. do dziennikarzy i wiernych. Wielokrotnie wypowiada się w sposób dyskryminujący osoby nieheteroseksualne. Powyższe zachowania budzą powszechną dezaprobatę i smutek wiernych, ale też są sprzeczne z Kodeksem Prawa Kanonicznego, który w Kanonie 378 określa przymioty niezbędne u osób duchownych sprawujących urząd biskupi, takich jak: dobre obyczaje, pasterska mądrość, roztropność i ludzkie cnoty oraz dobra opinia. Jesteśmy głęboko przekonani, że dalsze pełnienie posługi Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia jest sprzeczne z duchem Ewangelii, przynosi szkodę Kościołowi i pogłębia podziały we wspólnocie Kościoła Gdańskiego. Jest również przyczyną rezygnacji duchownych ze stanu kapłańskiego, odejść wiernych ze wspólnoty, spadku religijności oraz marginalizacji znaczenia Kościoła w życiu społecznym.

Wierzymy, że zmiana Pasterza Kościoła Gdańskiego stanie się ważnym impulsem do jego odnowy i wzmocnienia, a wątpiącym i skrzywdzonym przywróci nadzieję wiary."

List ma charakter otwarty i każdy może się pod nim podpisać klikając w ten LINK. W niedzielę przed siedzibą kurii w Gdańsku Oliwie ma odbyć się demonstracja pod hasłem "Odzyskajmy nasz Kościół", w ramach której wierni chcą wyrazić solidarność z poszkodowanymi zachowaniem metropolity oraz wyrazić potrzebę zmiany na jego stanowisku. Demonstracja ma się rozpocząć o godz. 12:30.