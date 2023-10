Wietrzna noc na Pomorzu. Z 3 na 4 października strażacy interweniowali 22 razy

22 interwencji pomorskich strażaków

Jak podaje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku bryg. Łukasz Płusa, do godziny 5:50 w środę pomorscy strażacy przeprowadzili 22 interwencje w województwie pomorskim. Działania te były ściśle związane z silnym wiatrem, jaki nawiedził Pomorze.

Ostrzeżenia IMGW. Jedno z nich nadal trwa

Jeszcze we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem na całym Pomorzu. Drugi stopień dotyczy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska oraz powiatów lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego.

To jeszcze nie koniec, ponieważ ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 12 w środę.