Wigilia Gdańszczan 2019. Opłatek, kolędy i życzenia - świąteczne spotkanie na Długim Targu [zdjęcia]

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie, mieszkańcy Gdańska spotkali się przy wigilijnym stole, by podzielić się opłatkiem i wysłuchać koncertu kolęd. Uroczystość na Długim Targu rozpoczął orszak aniołów i kolędników. Świąteczne życzenia złożyła przybyłym gościom prezydent Aleksandra Dulkiewicz i europosłanka Magdalena Adamowicz.

Tegoroczna Wigilia Gdańszczan rozpoczęła się w niedzielę (22.12.2019), punktualnie o godz. 16. Na Długim Targu stanął kilkunastometrowy stół, oświetlony nastrojowym światłem świec, wokół którego zgromadziły się tłumy mieszkańców. - Jestem tu dziś po raz pierwszy, zawsze znajomi zdawali mi relację z tego wydarzenia, więc postanowiłam wybrać się w tym roku z ciekawości. I bardzo mi się jak na razie wszystko podoba – mówiła w rozmowie z nami pani Barbara z Gdańska. - Na gdańską wigilię przychodzę co roku. Bardzo ją lubię. Jest na co popatrzeć, czasami także smacznie zjeść, a nawet dostać świąteczne paczki. To piękny zwyczaj. Za każdym razem spotykam wielu znajomych i jest bardzo sympatycznie - dodawała pani Lila z Gdańska. Oliwska Wigilia. Uroczyste ekumeniczne spotkanie, wspólne kolędowanie i szopka z piasku

Wspólne świętowanie rozpoczął orszak aniołów i kolędników. Potem był czas na modlitwę, kolędy i dzielenie się opłatkiem.

Świąteczne życzenia złożyła przybyłym gościom prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Gdańska Wigilia, którą organizujemy u stóp Neptuna to już nasza tradycja. Możliwość spotkania się z tymi, których znamy i z tymi, których nie znamy. To czas, kiedy możemy spojrzeć w oczy drugiego człowieka, podzielić się dobrym słowem, uściskiem dłoni. To czas, kiedy staramy się dać z siebie to, co najlepsze. I zawsze sobie myślę, czy tak właśnie nie może być codziennie? Czy my nie możemy być codziennie bardziej uśmiechnięci i bardziej życzliwi do drugiego człowieka? Przecież to niewiele kosztuje, ta wyciągnięta dłoń, uśmiech na twarzy i zwykła ludzka życzliwość. Kochani, życzę Wam tego nie tylko w Święta Bożego Narodzenia, ale na co dzień, każdego dnia – mówiła prezydent Dulkiewicz.

Przy wigilijnym stole spotkała się w niedzielę z mieszkańcami także europosłanka Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

- Spotykamy się tu już po raz kolejny, pod gdańskim niebem i cieszę się bardzo, że jest Was tutaj aż tak dużo. Wierzę, że właśnie tu, nad tym gdańskim niebem jest z nami Paweł, mój kochany mąż, a Wasz wieloletni prezydent, że uśmiecha się z góry do Was i ja, patrząc na Wasze uśmiechnięte twarze też czuję radość w sercu – mówiła Magdalena Adamowicz. - Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i kochajmy się nie tylko w te dni świąteczne. Pamiętajmy o innych, o słabszych, bądźmy z nimi solidarni i niech jasność świąt rozjaśnia również nasze umysły. Modlitwę poprowadził proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

- Chcę zwrócić Waszą uwagę na tę małą, skromną, przykrytą strzechą szopkę, która po raz kolejny została ustawiona na Długim Targu. Spójrzmy na to skromne, ale pełne miłości przesłanie wyrzeźbione w drewnie. Z tego przesłania chciałbym, żebyśmy się uczyli, że ważne są nie tylko piękne stroje, kościoły czy otaczające nas kamienice, ale ważne, żebyśmy to my byli piękni – mówił ks. Bradtke. - "Pokój ludziom dobrej woli" – śpiewali aniołowie. Obyśmy byli ludźmi dobrej woli, którzy potrafią ten pokój nie tylko przyjąć, ale i nim się dzielić. Żebyśmy umieli budować mosty, które łączą, żebyśmy umieli nie zło złem, ale zło dobrem zwyciężać.

Wigilia dla ubogich i potrzebujących w Gdańsku. Ponad 500 osób zasiadło przy wspólnym stole w CSG

Prolog: Książki polskich autorek pod choinkę