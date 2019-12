Wigilie dla potrzebujących w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

Sopocka Wigilia rozpocznie się we wtorek, 24 grudnia, o godz. 9 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 (ul. Kościuszki 18/20).

- Będzie to spotkanie dla wszystkich potrzebujących, by w gronie innych osób mogli spożyć tradycyjne potrawy. Nie zabraknie barszczu, ryby czy makowca. Będzie również wspólne śpiewanie kolęd. Oprócz poczęstunku wszyscy uczestnicy otrzymają świąteczne paczki – zapowiadają organizatorzy.

Na wsparcie ze strony miasta w tym najtrudniejszym, zimowym okresie mogą liczyć w nadmorskim kurorcie także osoby bez dachu nad głową. W jadłodajni Caritas przy al. Niepodległości czekać będzie na nich aż do końca marca ciepły posiłek.

- Zimowe miesiące to bardzo trudny czas dla osób bez dachu nad głową. Dlatego Sopot dofinansowuje ciepłe posiłki dla osób bezdomnych. Będą one wydawane w soboty i niedziele, aż do końca marca 2020 roku w jadłodajni Caritas w Sopocie przy al. Niepodległości 778, w godz. 15-16 – informuje Anetta Konopacka z Urzędu Miasta.

W Gdańsku potrzebujący zasiądą do wigilijnego stołu w samo południe. Zgodnie z wieloletnią już tradycją uroczystość odbędzie się w Zbrojowni przy Targu Węglowym.

- Pachnieć będą pierogi, kapusta z grzybami i czerwony barszcz. Tu każdy potrzebujący znajdzie nie tylko pyszne świąteczne jedzenie, ale także dobre słowo - zapowiadają władze miasta. - Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku złoży przybyłym gościom prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

W Gdyni świąteczne potrawy, opłatek i wspólne kolędowanie czekać będą jutro na osoby samotne i potrzebujące o godz. 15 w dolnym kościele oo. Franciszkanów.