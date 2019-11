Wiktoria Viki Gabor to finalistka drugiej edycji programu The Voice Kids w 2019 roku. Podczas finału Eurowizji Junior 2019 zaśpiewała przebój "Superhero".

- To było moje marzenie od samego początku, a teraz wygrałam, nie wierzę! Moi fani to moi superbohaterowie. Kocham was. Będę teraz przez to płakać ze szczęścia do końca mojego życia - powiedziała Viki.