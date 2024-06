Winda dowoziła turystów na plażę, a później runęła. Takie cuda tylko nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia

Windę na plażę zbudowano w Jastrzębiej Górze w latach 1938-1939

Windę na plażę uruchomiono w 1966 roku

Po wojnie winda przez lata nie była użytkowana, aż do 1966 roku, kiedy dokonano jej remontu. Wtedy położono m.in. deski w pomoście, który prowadził do windy od strony kurortu (wcześniej była tylko kratownica, a więc dziury na znacznej wysokości).

Według opisu Romana Fangora, wieża (to był też punkt widokowy) z szybami windowymi miała kształt prostokąta o wymiarach (przy podstawie) 3.5 x 5 metrów. Wewnątrz były dwa szyby dla dużych kilkunastoosobowych wind. Wysokość wieży, od wejścia na plaży do poziomu tarasu widokowego to około 21 metrów. Wyżej mieściła się maszynownia. To dodatkowo 5-6 metrów. Taras miał około 1,5 m.