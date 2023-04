Wiosenne inspiracje w ogrodzie. Tak zabezpieczysz drewniane elementy i podkreślisz ich piękno. ZDJĘCIA

Wiosenne inspiracje w ogrodzie

Kwiecień to miesiąc,w którym pogoda może zaskoczyć swoją zmiennością, a to może być zgubne nie tylko dla roślin, ale i architektury ogrodowej. Coraz silniejsze promienie słoneczne na zmianę z opadami powodują, że drewniane tarasy, meble czy płoty narażone są na nieodwracalne procesy niszczenia. Jeśli je odpowiednio zabezpieczymy, możemy je przed tym uchronić i jednocześnie zaakcentować ich naturalne piękno.

Zabezpiecz drewno na tarasie

-Aby zadbać zarówno o walory estetyczne, jak i ochronę drewna tarasowego warto systematycznie zabezpieczać je olejem Drewnochron, zawierającym w swym składzie olej tungowy - mówi ekspert. - Sprawdzi się on do malowania drewna krajowego i egzotycznego oraz zapewni szlachetny efekt dekoracyjny.

Smak i zapach truskawek to w Polsce symbol lata, a zwłaszcza jego początku. Wczesne, średnie lub późne odmiany truskawek pozwolą cieszyć tymi owocami zdecydowanie dłużej. Podpowiadamy, jakie wybrać do…

Pomaluj domek ogrodowy

Domek ogrodowy stanie się ozdobą działki, kiedy nadamy mu piękny kolor, jak np. inspirowany naturą odcień TIK. Używając odpowiedniego impregnatu ochronnego będzie on przy tym skutecznie zabezpieczony nawet do 9 lat. W nowoczesnych preparatach stosuje się specjalne woski odpychające wodę, to sprawia, że powierzchnia drewna staje hydrofobowa, czyli perfekcyjnie zabezpieczona przed wnikaniem wody, która łatwo spływa z powłoki. Pomalowane tym impregnatem drewno jest odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowanie UV, a także chronione przed grzybami pleśniowymi.