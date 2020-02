Wiosenne wietrzenie szaf, czyli Babi Targ w Galerii Przymorze w Gdańsku. Kiedy kolejna impreza?

Babi Targ to doskonała okazja do odświeżenia swojej szafy – mówi pomysłodawczyni wydarzenia Joanna Stankiewicz – można pozbyć się nieużywanych ubrań, a przy okazji poszukać konkretnych rzeczy bądź odkryć coś niespodziewanego na stoisku obok. Ryzyko nietrafionych zakupów jest minimalne, tym bardziej, że każda kolejna edycja Targu stwarza okazję do dokonania ponownej wymiany bądź sprzedaży.