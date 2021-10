Wiosna, lato, jesień, zima. Którym typem kolorystycznym urody jesteś? W tych barwach będziesz wyglądać najlepiej

Przejdź do galerii, by sprawdzić, które barwy najbardziej pasują do twojego typu urody.

przypisuje się daną osobę do jednego z 12 typów urody, co pozwala określić paletę barw korespondujących z jej wizerunkiem. Znając kolory, w których wyglądamy najlepiej, możemy z łatwością dobrać podkreślający naszą urodę strój, makijaż lub biżuterię.

Nie wiesz, jaki jest twój typ urody? Czytaj dalej!

Typy kolorystyczne urody

Podstawowe typy urody zostały opracowane w odniesieniu do poszczególnych pór roku. Autorką obowiązującego do dziś podziału jest amerykańska kosmetolożka, Carole Jackson, która w latach 80. wydała na ten temat książkę. Jej pomysł na analizę kolorystyczną opartą na barwach właściwych wiośnie, lecie, jesieni i zimie szybko zyskał na popularności. Co ważne, kategoryzacja typów urody odnosi się nie tylko kobiet, ale także do mężczyzn.