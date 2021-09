Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 12.09.2021 r. Tomasz Kaczmarek zaczął, tak jak Piotr Stokowiec skończył. Lechia prowadziła 2:0 i nie wygrała

W meczu sparingowym nowy szkoleniowiec gdańskiego zespołu testował grę trzema obrońcami, ale przeciwko Wiśle rewolucji nie było ani w ustawieniu ani w składzie. W porównaniu z poprzednim meczem z Radomiakiem nastąpiła tylko jedna zmiana, gdyż w bramce Dusana Kuciaka zastąpił Zlatan Alomerović. Czy to oznacza, że Serb będzie pierwszym bramkarzem u trenera Kaczmarka? Niekoniecznie. Szkoleniowiec zdradził, że przeprowadził rozmowę z bramkarzami i umówił się z nimi, że w dwóch pierwszych meczach pod jego wodzą zagra Alomerović, w dwóch kolejnych Kuciak, a potem trenerzy podejmą decyzję, co dalej.

Tomaszowi Kaczmarkowi bardzo zależało na udanym debiucie. Przez większość meczu stał blisko linii boiska, w polu przeznaczonym dla trenerów. Gestykulował, krzyczał podpowiadał, ale jak wynik stał się korzystny dla jego podopiecznych, to oglądał mecz już z większym spokojem. Do końcowego gwizdka sędziego Pawła Raczkowskiego żył meczem i starał się w nim uczestniczyć wraz z zawodnikami.

Lechia nie była lepsza od Wisły w pierwszej połowie, nie utrzymywała się dłużej przy piłce, nie kontrolowała meczu, ale wynik miała doskonały. Gospodarze mieli aż osiem rzutów rożnych i kilka razy zrobiło się groźnie w polu karnym, ale gdańszczanie dobrze radzili sobie w defensywie, choć może cofnęli się zbyt głęboko. Jednym z bohaterów zespołu z pewnością był Alomerović, który bronił pewnie, dobrze, a przy tym miał szczęście, kiedy Patryk Plewka strzelił wprost w niego. Kiedy biało-zieloni wyszli z czterema akcjami ofensywnymi, to zawsze było groźnie. Wtedy, kiedy strzał Jarosława Kubickiego został zablokowany, a kapitalne uderzenie Macieja Gajosa znakomicie obronił Paweł Kieszek. Bohaterem tych skutecznych wypadów biało-zielonych był za to Ilkay Durmus. Zrobił świetną akcję, z którego nie wyszedł ani strzał ani dośrodkowanie, ale piłka nabrała rotacji, odbiła się od poprzeczki, a skutecznym wykończeniem głową popisał się Kubicki. Tuż przed przerwą Durmus przeprowadził kapitalną akcję, założył „siatkę” Michalowi Frydrychowi, a ten ratował się faulem. Rzut wolny dla Lechii z bardzo dobrej pozycji, ale jego wykonanie poprzedziła kłótnia Durmusa i Rafała Pietrzaka o to, kto ma oddać strzał. Pietrzak nie chciał odpuścić, ale Durmus był bardzo stanowczy w swoim przekonaniu, że to on powinien wykonać ten rzut wolny. Pietrzak odpuścił, ale zachwycony nie był. Durmus za to szybko podbiegł od piłki, żeby nikt mu jej nie zabrał i pięknym strzałem nad murem zdobył drugiego gola dla Lechii, a swojego debiutanckiego w biało-zielonych barwach.