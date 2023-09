Wisła Kraków - Lechia Gdańsk. Luis Fernandez dał nadzieję, ale zadecydował jeden błąd w dogrywce. Lechia odpadła z Fortuny Pucharu Polski

Lechia Gdańsk już na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę w tym sezonie z rozgrywkami Fortuny Pucharu Polski. Biało-zieloni długo przegrywali w Krakowie z Wisłą, aż do wyrównania doprowadził Luis Fernandez z rzutu karnego. Dogrywka należała do Wisły, a Angel Baena strzelił gola na wagę awansu do 1/16 finału.

Luis Fernandez, Tomas Bobcek, Iwan Żelizko, Bohdan Sarnawski czy Conrado usiedli na ławce rezerwowych, a Jana Biegańskiego w ogóle zabrakło w kadrze meczowej Lechii na mecz z Wisłą w Krakowie w Fortunie Pucharu Polski. Trener Szymon Grabowski musiał rotować składem i takich decyzji należało się spodziewać.

- Luis bardzo pomógł nam rozpracować Wisłę. Wie o tej drużynie więcej niż sami piłkarze. W stu procentach trafił skład "Białej Gwiazdy" – mówił przed meczem Szymon Grabowski, trener Lechii. Pierwsza połowa tego spotkania nie mogła nikogo zachwycić. Było sporo gry i walki w środku pola, ale brakowało sytuacji bramkowych. Wisła potrafiła jednak wykorzystać jeden błąd w defensywie biało-zielonych, kiedy Dawid Olejarka wykorzystał bierność obrońców i dokładnym strzałem z dystansu pokonał Antoniego Mikułkę. Co na to Lechia? Szukała okazji, ale brakowało argumentów. Było dobre dośrodkowanie Miłosza Kałahura, po którym źle w piłkę głową trafił Łukasz Zjawiński. A to była naprawdę dobra okazja bramkowa. Dopiero tuż przed przerwą pierwszy celny strzał w zespole biało-zielonych oddał Dominik Piła, ale zbyt słaby. Oba zespoły pierwszą połowę zakończyły oddają po jednym celnym strzale, a to wynik bardzo słaby. Widać, że zmiany kadrowe miały wpływ na to, że było więcej niedokładności, a do płynności w grze można mieć wiele zastrzeżeń. Swoją szansę dostał Louis D’Arrigo, ale niczym specjalnym się nie wyróżnił.

W drugiej połowie największe emocje były w końcówce spotkania. Trener Grabowski nie zamierzał się łatwo poddać i wpuścił na boisko swoich liderów robiąc jednocześnie cztery zmiany. Kibice Wisły nie wybaczyli Fernandezowi odejścia z klubu i podpisania kontraktu w Gdańsku, więc został przywitany w Krakowie gwizdami. Hiszpan dał sygnał do ataku, bo po jego strzale z rzutu wolnego świetną interwencją popisał się Kamil Broda. W 88 minucie długo trwała analiza VAR, czy Jakub Krzyżanowski faulował w polu karnym. Jarosław Przybył obejrzał sytuację i podyktował karnego. Przy gwizdach publiczności ciśnienia nie wytrzymał Luis Fernandez i jego zbyt słaby strzał obronił Broda. To nie koniec emocji. Kilka minut później piłkę ręką w polu karnym zagrał Joseph Colley. Ponownie arbiter obejrzał sytuację i znowu przyznał biało-zielonym rzut karny! Zimną krew zachował Fernandez, bo ponownie wziął na siebie odpowiedzialność i w siódmej minucie doliczonego czasu gry doprowadził do dogrywki.

A w niej od początku do ataku ruszyli piłkarze Wisły. Kapitalnej okazji nie wykorzystał Angel Baena, a za chwilę Andrei Chindris zablokował strzał Angela Rodado. Z drugiej strony po podaniu Jakuba Sypka wyśmienitą sytuację miał Bobcek, ale strzelił wysoko nad bramką. Tuż przed końcem pierwszej połowy dogrywki strzał Rodado obronił Mikułko, ale Baena z bliska bez problemu posłał futbolówkę do siatki. To był gol na wagę zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy Fortuny Pucharu Polski. W drugiej połowie dogrywki biało-zieloni już nie mieli okazji bramkowej, a w samej końcówce czerwoną kartką – za dwie żółte – ukarany został Maksym Chłań.

CZYTAJ TAKŻE: Dawid Podsiadło skomplikuje Lechii Gdańsk grę o awans do PKO Ekstraklasy? Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 2:1 (1:0, 1:1) Bramki: 1:0 Dawid Olejarka (21), 1:1 Luis Fernandez (90+7-karny), 2:1 Angel Baena (105) Wisła: Broda – Szot, Łasicki, Colley, Junca (46 Krzyżanowski) – Basha (46 Sapała), Talar – Baena, Alfaro (71 Villar), Olejarka (90+4 min. Carbo) – Sobczak (71 Rodado) Lechia: Mikułko - Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur (59 Conrado) - D'Arrigo (76 Neugebauer), Kapić (59 Żelizko) - Sypek, Chłań, Piła (59 Fernandez) - Zjawiński (59 Bobcek) 120+2 min. - koniec meczu. Lechia przegrała z Wisłą 1:2 po dogrywce 118 min. - druga żółta i czerwona kartka dla Chłania (Lechia) 106 min. - początek drugiej połowy dogrywki 105 min. - po strzale Rodado piłkę odbił Mikułko, ale z bliska dobił Baena. Wisła prowadzi 2:1

99 min. - teraz kapitalna sytuacja Lechii! Po fajnej akcji i zagraniu Sypka w bardzo dobrej okazji przestrzelił Bobcek 95 min. - napór Wisły. Teraz Chindris zablokował Rodado 94 min. - kapitana sytuacja Wisły, ale Baena z kilku metrów nie trafił w bramkę. To powinien być gol 91 min. - początek pierwszej połowy dogrywki 90+9 min. - koniec meczu. 1:1. Będzie dogrywka! 90+8 min. - żółta kartka dla Chłania (Lechia) 90+8 min. - żółta kartka dla Fernandeza (Lechia) 90+7 min. - Fernandez tym razem pewnie! Wisła - Lechia 1:1 90+6 min. - Colley zagrał ręką! Kolejny karny dla Lechii! 90+4 min. - zmiana w Wiśle: za Olejarkę wszedł Carbo 90+3 min. - analizowany jest drugi karny dla Lechii!

90+1 min. - Broda fantastycznie obronił strzał Żelizki

90 min. - sędzia doliczył 5 minut 90 min. - nie ma gola! Słaby strzał Fernandeza i Broda obronił ten strzał 89 min. - analizowany jest potencjalny karny dla Lechii. Jest karny dla Lechii po faulu Krzyżanowskiego! 76 min. - zmiana w Lechii: za D'Arrigo wszedł Neugebauer 71 min. - zmiany w Wiśle: za Sobczaka i Alfaro weszli Rodado i Villar 66 min. - Fernandez strzelał z rzutu wolnego, ale Broda wybił piłkę na róg 59 min. - cztery zmiany w Lechii: za Piłę, Zjawińskiego, Kapicia i Kałahura weszli Fernandez, Bobcek, Conrado i Żelizko 57 min. - groźny strzał Sobczaka z pola karnego, ale dobrą interwencją popisał się Mikułko 55 min. - po błędzie Olssona przed szansą stanął Sobczak, ale się pogubił i nawet nie oddał strzału

52 min. - żółta kartka dla Olejarki (Wisła) 51 min. - żółta kartka dla Kałahura (Lechia) 49 min. - celny strzał z dystansu D'Arrigo, ale prosto w ręce bramkarza 46 min. - zmiany w Wiśle: za Juncę i Bashę weszli Krzyżanowski i Sapała 46 min. - początek drugiej połowy 45+1 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia przegrywa w Krakowie z Wisłą 0:1 44 min. - zbyt lekki strzał Piły i Broda z łatwością złapał piłkę. To dopiero pierwszy celny strzał w tym meczu w wykonaniu Lechii 39 min. - Lechia szuka okazji bramkowej, ale nie może sobie poradzić z defensywą Wisły 29 min. - kolejne dobre dośrodkowanie Kałahura, ale niestety źle piłkę głową trafił Zjawiński

21 min. - Olejarka popisał się świetnym strzałem z dystansu! Lechia przegrywa w Krakowie 0:1

18 min. - wciąż mało konkretów pod bramkami 10 min. - dużo walki w środku pola, ale na razie bez sytuacji bramkowych 1 min. - początek meczu Wisła Kraków - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 28.09.2023 r.

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk, Fortuna Puchar Polski, 28.09.2023: Biało-zieloni chcą wygrać i awansować

Piłkarzy Lechii Gdańsk czeka bardzo trudne zadanie. Muszą wygrać w Krakowie z Wisłą, żeby awansować do 1/16 finału Fortuny Pucharu Polski.

Po raz ostatni Lechia zagra z Wisłą w Pucharze Polski w 2018 roku. Wówczas wygrała po rzutach karnych, a następnie sięgnęła po trofeum. Teraz przed przebudowanym zespołem biało-zielonych będzie stało trudne zadanie. Lechia musi zagrać uważnie w defensywie i skutecznie w ataku, żeby wygrać z Wisłą i awansować.

