Wisła Płock - Lechia Gdańsk 17.12.2021 r. Bardzo słaby mecz biało-zielonych w Płocku. Rok zakończyły dwie porażki z rzędu

Pierwsza połowa meczu nie była udana w wykonaniu piłkarzy Lechii. Wisła u siebie jest w tym sezonie niepokonana i z pewnością ma dzięki temu dużo pewności siebie, ale biało-zieloni mieli na to nie zwracać uwagi.

- Drużyny, które jadą do Płocka za dużo myślą o tym, że Wisła u siebie jest niepokonana. Być może bierze się to z nadmiernego szacunku. Nie koncentrujemy się na tym, jak Wisła gra u siebie, tylko jedziemy z przekonaniem, że chcemy kontynuować naszą pracę, zagrać dobry mecz na naszych warunkach. Jesteśmy pełni wiary i przekonania we własne możliwości – zapewniał Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, przed wyjazdem do Płocka.

Gdańszczanie znowu dali się zaskoczyć. Już w 4 minucie Damian Rasak kapitalnym uderzeniem z około 30 metrów pokonał Dusana Kuciaka. To już szósty mecz z rzędu, w którym biało-zieloni jako pierwsi stracili gola.