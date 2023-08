Wisła Płock - Lechia Gdańsk. Biało-zieloni zdobyli punkt w Płocku. Były sytuacje, poprzeczki i kontrowersje

Lechia Gdańsk zremisowała w Płocku z Wisłą 1:1 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi. Biało-zieloni prowadzili 1:0, a w końcówce spotkania mieli okazję, aby strzelić zwycięskiego gola. Z drugiej strony to Wisła dominowała przez większość drugiej połowy. Jedynego gola dla Lechii strzelił Luis Fernandez.

Dla Lechii to był mecz debiutów. W pierwszym składzie pojawili się Bohdan Sarnawski w bramce i pomocnik Igor Żelizko, który z konieczności zagrał na środku obrony. Po raz pierwszy w podstawowym składzie pojawił się Rifet Kapić, który ma już za sobą debiut w biało-zielonych barwach. Z kolei w drugiej połowie zagrał Dawid Bugaj.

Sarnawski pokazał niezłe umiejętności. Miał w pierwszej połowie dwie efektowne interwencje, a do tego pokazał, że potrafi dobrze grać nogami. Z kolei Żelizko nie czuł się komfortowo na środku obrony. W drugiej połowie popełnił dwa błędy, które mogły się okazać bardzo kosztowne dla zespołu z Gdańska. Ogólnie mecz w Płocku oglądało się dobrze. Widać było, że spotkali się spadkowicze z PKO Ekstraklasy, bo obie drużyny zdecydowanie chciały grać w piłkę. Już pierwsza akcja mogła dać prowadzenie Wiśle, kiedy Łukasz Sekulski strzelił mocno z pola karnego, ale w poprzeczkę. Lechia próbowała zaskoczyć defensywę rywali głównie akcjami Dominika Piły, bo Conrado był mniej widoczny. Conrado miał jedno dobre zagranie, właśnie do Piły, ale skrzydłowy biało-zielonych strzelił z kilku metrów nad poprzeczką. W 36 minucie szczęście uśmiechnęło się do podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego. Bardzo dobrym podaniem popisał się Kapić, a skutecznie o piłkę powalczył w polu karnym Łukasz Zjawiński. Wprawdzie Krzysztof Kamiński zdołał odbić futbolówkę, ale Luis Fernandez popisał się celnym strzałem głową do pustej bramki gospodarzy. To czwarty gol Hiszpana w tym sezonie.

Druga połowa źle zaczęła się dla piłkarzy Lechii, którzy ewidentnie zostali w szatni i długo nie mogli otrząsnąć się z przewagi Wisły. Wejście smoka zaliczył Krzysztof Janus, który na boisku pojawił się od początku drugiej połowy. Już po 45 sekundach, przy biernej postawie Conrado i Miłosza Kałahura, strzelił wyrównującego gola dla gospodarzy. Chwilę później Sarnawskiego pokonał Łukasz Sekulski, ale sędzia liniowy zasygnalizował spalonego. Sytuacja nie była jednak aż tak jednoznaczna, więc analiza VAR trwała kilka minut. Ostatecznie decyzja została podtrzymana i gol nie został uznany.

Wisła miała inicjatywę, a Lechia szukała okazji do kontr. Brakowało jednak sytuacji bramkowych. W 63 minucie Jakub Szymański, chyba najczęściej faulujący piłkarz w pierwszej połowie, został ukarany żółtą kartką, a minutę później brutalnie sfaulował Conrado bez piłki. Co zrobił sędzia Leszek Lewandowski? Nie wyrzucił z boiska Szymańskiego, choć powinien tylko dał kartkę protestującemu Fernandezowi. Widać różnicę między arbitrami ekstraklasowymi i pierwszoligowymi. Nie dość, że Lewandowski bardzo słabo czytał grę, to zwyczajnie zabrakło mu odwagi, aby pokazać drugą żółtą kartkę obrońcy Wisły.

Piłkarze Lechii obudzili się dopiero w doliczonym czasie gry, a sędzia doliczył aż siedem minut. Najpierw okazji nie wykorzystał Zjawiński, potem Jan Biegański huknął z dystansu w poprzeczkę, po zagraniu Kacpra Sezonienki wzdłuż bramki nie doszedł Piła, a Fernandez pogubił się w dryblingu w polu karnym. Jedna z tych akcji zdecydowanie mogła przynieść Lechii zwycięstwo w Płocku. Punkt na trudnym terenie też jest cenny, ale Fernandez wściekły opuszczał boisko. W kolejnym meczu biało-zieloni zagrają wzmocnieni, bo nowym graczem zespołu został Camilo Mena. Do Gdańska nie trafi za to raczej Amir Feratović. Słoweniec przeszedł testy medyczne, ale dostał propozycję z tureckiego klubu Adana i ostatecznie tam ma wylądować.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:1 (0:1) Bramki: 0:1 Luis Fernandez (36), 1:1 Krzysztof Janus (46) Wisła: Kamiński - Niepsuj (52 Biernat), Szymański (67 Drapiński), Czajka, Spremo - Hiszpański (46 Janus), Lesniak, Gerbowski, Szwoch, Srecković (80 Cielemęcki) - Sekulski Lechia: Sarnawski - Brzęk (65 Bugaj), Neugebauer, Żelizko, Kałahur - Piła, Biegański, Kapić, Conrado (80 Sezonienko) - Fernandez, Zjawiński

Żółte kartki: Gradecki, Szymański, Lesniak (Wisła) oraz Fernandez, Żelizko (Lechia) Sędziował: Leszek Lewandowski (Zabrze) 90+7 min. - koniec meczu. Lechia zremisowała w Płocku z Wisłą 1:1 90+6 min. - żółtą kartką ukarany Lesniak 90+3 min. - kolejna akcja Lechii. Do piłki zagranej wzdłuż bramki przez Sezonienkę nie doszedł Piła 90+2 min. - Biegański huknął z dystansu. Poprzeczka!

90+1 min. - w niezłej sytuacji znalazł się Zjawiński, ale nie pokonał Kamińskiego 90 min. - sędzia doliczył 7 minut 81 min. - celny strzał Fernandeza z dystansu, ale w środek bramki 80 min. - zmiana w Wiśle: za Sreckovicia wszedł Cielemęcki 80 min. - zmiana w Lechii: za Conrado wszedł Sezonienko 68 min. - żółta kartka dla Żelizki 67 min. - za Szymańskiego wszedł Drapiński 65 min. - za Brzęka wszedł Bugaj 64 min. - żółta kartka dla Fernandeza 63 min. - żółta kartka dla Szymańskiego 60 min. - Lechia ma problemy. Pierwszy kwadrans drugiej połowy zdecydowanie dla Wisły 57 min. - z rzutu wolnego dośrodkował Szwoch, a Czajka głową spudłował w idealnej sytuacji 52 min. - zmiana w Wiśle: za Niepsuja wszedł Biernat

50 min. - teraz Sekulski umieścił piłkę w siatce. Na szczęście był spalony 46 min. - Janus miał wejście smoka. Już w 45 sekundzie pobytu na boisku pokonał Sarnawskiego, przy biernej postawie Kałahura i Conrado. Wisła - Lechia 1:1 46 min. - zmiana w Wiśle: za Hiszpańskiego wszedł Janus 46 min. - początek drugiej połowy 45+6 min. - sędzia zakończył pierwszą połowę. Lechia prowadzi z Wisłą 1:0 45+ 2min. - strzelał Conrado, ale nad poprzeczką

36 min. - bardzo dobra akcja Lechii! Po zagraniu Kapicia w polu karnym powalczył Zjawiński. Piłkę odbił Kamiński, a strzałem głową do pustej bramki trafił Fernandez! Wisła - Lechia 0:1 35 min. - świetne zagranie Conrado w pole karne, a tam Piła dobrze przyjął piłkę, ale strzelił nad poprzeczką 30 min. - Gerbowski silnie z dystansu i pewnie piłkę odbił bramkarz Lechii

17 min. - szansa Fernandeza, ale został zablokowany i będzie rzut rożny 12 min. - ostry strzał Spremo i świetna interwencja Sarnawskiego 9 min. - Sarnawski na razie pokazuje dobre wznowienie gry 2 min. - mocne otwarcie Wisły - Sekulski strzela w poprzeczkę z pola karnego 1 min. - początek meczu Wisła Płock - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 4.08.2023 r.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 4.08.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Wisła Płock - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Sport. Początek spotkania w piątek (4.08.2023 r.) o godz. 20:30. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport rozpocznie się o godz. 20:20 A gdzie oglądać mecz Wisła Płock - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 4.08.2023: Wyzwanie przed biało-zielonymi

Lechia Gdańsk rozegra trzeci mecz w tym sezonie w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Tym razem biało-zieloni zmierzą się w Płocku z Wisłą, a więc będzie to starcie spadkowiczów z PKO Ekstraklasy.

Lechia jest silniejsza w ofensywie niż w defensywie, ale w spotkaniu z takim rywalem jak Wisła potrzebna jest równowaga. Trener Szymon Grabowski bardzo dobrze przygotował zespół do sezonu i liczy na to, że drużyna pokaże to także w Płocku. Przed Lechią trudny mecz, ale zespół stać na osiągnięcie korzystnego wyniku.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Wisła Płock: 1,86

Remis: 3,60

Lechia Gdańsk: 3,95

Wisła Płock - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga

Mecz: Wisła Płock - Lechia Gdańsk

Data meczu: 4.08.2023 (piątek)

Transmisja: Polsat Sport

Godzina: 20:30