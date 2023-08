Wisła Płock - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 4.08.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Wisła Płock - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 4.08.2023 r.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 4.08.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Łukasz Smolarow nie będzie już dyrektorem do spraw sportu w Lechii Gdańsk. Decyzją nowego właściciela zakończył swoją pracę w klubie. To pokazuje, że Mada Global będzie budować klubowe struktury po…

A gdzie oglądać mecz Wisła Płock - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.