Witamy na świecie noworodki, które przyszły na świat w szpitalu w Kościerzynie. Zobaczcie ich piękną sesję Edyta Łosińska-Okoniewska

Dzięki pasji do fotografii położnej Joanny Bunik, dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie mogą liczyć na wyjątkową sesję zdjęciową. "Kącik Noworodka" to nowy cykl w szpitalu po to, by utrwalić wyjątkowe, pierwsze chwile życia maluszków.