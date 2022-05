Wizja Zero przynosi efekty. Mniej wypadków na gdańskich ulicach

Od lat w Gdańsku realizowana jest program Wizja Zero, czyli Program Uspokojenia Ruchu. Wizja Zero to strefy TEMPO 30 i ronda, zwężenie jezdni, odwrócenie kierunku ruchu, progi zwalniające i słupki, sygnalizacja świetlna oraz edukacja. Realizacja programu wpisana jest w Strategię Miasta Gdańsk 2030 PLUS. Zakłada on poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zmniejszanie prędkości pojazdów.

Te dwa cele przyświecały zmianom, jakie w marcu 2021 roku wprowadzone zostały na głównym ciągu komunikacyjnym Gdańska – al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej. Na całej długości obu alej obowiązuje teraz dopuszczalna prędkość 50 km/h, podczas gdy wcześniej na niektórych odcinkach można było jechać 70 km/h. Zachęcało niektórych kierowców do przekraczania i tak już podwyższonej dopuszczalnej prędkości i traktowania al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej niczym autostrady. Tragicznym efektem był śmiertelny wypadek, do jakiego doszło w listopadzie 2020 roku.