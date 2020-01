Wjechał w przystanek w Gdańsku. Kierowca szarżującego na ul. Myśliwskiej porsche, sam zgłosił się na policję

Poszukiwania kierowcy auta i pasażera, który formalnie – jak się okazało – miał być właścicielem pojazdu trwały od sobotniego wieczora 18 stycznia 2020 roku. Wtedy, ok. godz. 21 na ulicy Myśliwskiej samochód marki porsche uderzył w wiatę przystankową przy której stali ludzie, oczekujący na autobus. Dwaj znajdujący się w rozbitym pojeździe mężczyźni uciekli z miejsca wypadku.

Kierowcę przesłuchano we wtorek 21 stycznia rano. Na razie w charakterze świadka. W tej samej roli na komisariacie funkcjonariusze przepytają zapewne ustalonego już właściciela auta, który w chwili wypadku miał siedzieć na fotelu pasażera. Decyzja o ewentualnym przedstawieniu zarzutów mężczyznom należy do prokuratora.

- Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, rozmawiali z przechodniami oraz ustalili świadków. Policyjny technik zabezpieczył wiele śladów. Na miejscu pracował też przewodnik z psem tropiącym, który sprawdził okoliczny teren. Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego w tym czasie szukali już mężczyzn – wymienia Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak słyszymy, rozbite porsche trafiło na policyjny parking, a gdy trwały poszukiwania kierowcy i pasażera auta – w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. do policji zgłosił się prawnik reprezentujący pierwszego z mężczyzn. Przesłuchanie 42-latka, który przyznał, że to on siedział za kółkiem, wyznaczone zostało na wtorek 21 stycznia, a mężczyzna w towarzystwie pełnomocnika, sam stawił się na komisariacie.