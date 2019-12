Wkrótce koniec budowu Condohotelu Grano na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Kiedy otwarcie?

Hotel Grano to kolejny obiekt należący do sieci hotelowej Grano Hotels, utworzonej latem bieżącego roku. W ramach nowej marki funkcjonują już Hotel Number One by Grano oraz Grano Apartments. Obiekty te goszczą turystów już od 2017 roku i również mieszczą się na Wyspie Spichrzów.

- Otwarcie Hotelu Grano zbliża się wielkimi krokami. Przyjmujemy już pierwsze rezerwacje na pobyty w obiekcie od kwietnia przyszłego roku. Wierzymy, że połączenie wysokiego standardu, doskonałej lokalizacji oraz atrakcyjnych udogodnień sprawi, że na pobyt w Hotelu Grano zdecydują się liczne grupy gości, poszukujących komfortu na najwyższym poziomie, a także niezapomnianych doświadczeń - mówi Arkadiusz Skobrosz, Dyrektor Hotelu Grano.

Grano to po włosku ziarno, zatem nazwa nawiązuje bezpośrednio do historii tego miejsca.