Wkrótce rusza przebudowa skrzyżowania Podwala Przedmiejskiego i Łąkowej. Jest też przetarg na projekt dwóch nowych buspasów

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

W ubiegłym roku przebudowaliśmy pierwsze skrzyżowanie na Podwalu Przedmiejskim, co znacznie poprawiło komfort mieszkańców i usprawniło komunikację w tej części miasta

Oprócz wymiany nawierzchni, utworzone zostaną pasy dla rowerzystów i wyremontowane zostaną chodniki po obu stronach ulicy. Wykonawca przebuduje także torowisko i perony tramwajowe, by umożliwić dojście do przystanku Akademia Muzyczna. Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe. Dodatkowo zadanie przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej i wodociągowej.

Jeszcze w tym tygodniu DRMG ogłosi także przetarg na zaprojektowanie buspasów na al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego. Ma być gotowy w listopadzie 2020 r. Umożliwią pasażerom komunikacji miejskiej szybkie przemieszczenie się z okolic Brętowa do Wrzeszcza.

Pierwszy projekt uwzględni budowę odrębnego pasa dla autobusów od przystanku autobusowego „Słowackiego–Działki” do skrzyżowania ulic Słowackiego-Potokowa (pas w kierunku Wrzeszcza). Drugi buspas zostanie zaprojektowany od skrzyżowania al. Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do ul. Góralskiej (jezdnia w kierunku Portu Lotniczego łącznie z rondem). Projekt ma powstać do końca listopada 2020 roku.

Przypominamy, że łącznie w całej stolicy Pomorza funkcjonuje obecnie 12 buspasów. W ostatnich latach powstały trzy. W roku 2018 pas zarezerwowany dla autobusów został udostępniony na Podwalu Grodzkim. W 2019 roku powstały dwa buspasy: na ul. Schuberta, od ul. Nowolipie do ul. Trzy Lipy oraz na Trakcie św. Wojciecha, od ul. Tomczaka do kładki nad Radunią.