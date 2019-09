Władze Gdańska o doniesieniach medialnych ws. rzekomej nieszczelności w głosowaniu na projekty BO: Niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami

Zdaniem dziennikarzy portalu trójmiasto.pl w systemie głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego istnieje luka, która zezwala na oddanie swojego głosu za kogoś innego. Wystarczy znać jego numer PESEL. A to – jak twierdzą dziennikarze, jest „dziecinnie proste”.

- To dzięki BO w naszym mieście powstało wiele cennych inicjatyw. Samo głosowanie nie ma charakteru aktu wyborczego, poddanego szczególnemu reżimowi prawnemu. Dlatego każdy z samorządów, w których odbywa się głosowanie, może ustalić jego własne zasady. W tym roku, przy pracy nad systemem głosowania zapadła decyzja o maksymalnym ograniczeniu danych osobowych. Sam numer PESEL wystarczy nam, jako organizatorom BO, do weryfikacji uprawnień. Dodatkowo każda mieszkanka i mieszkaniec potwierdza wprowadzone przez siebie dane poprzez kliknięcie „Oświadczenia o potwierdzeniu prawdziwości złożonych danych” - czytamy w oficjalnym stanowisku władz miasta, wydanym w związku z poniedziałkową publikacją portalu trójmiasto.pl.

- Jeżeli ktoś będzie chciał działać w złej wierze, to niezależnie od przyjętych zasad weryfikowania głosowania – może próbować pozyskać pozostałe dane. Z kolei powoływanie się przez dziennikarza trójmiasto.pl na dane, będące w bazie sądowej KRS nie oznacza, że te dane może w sposób nieuprawniony wykorzystać. Zabrania tego prawo – w art. 267 par. 3 Kodeksu Karnego. Ponadto numer PESEL jako dana osobowa jest chroniona także przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – tłumaczy rzecznik gdańskiego magistratu, Daniel Stenzel.

- Z pomocą przychodzi internetowy Krajowy Rejestr Sądowy. Na nieco ponad dobę przed zakończeniem głosowania w gdańskim Budżecie Obywatelskim udało nam się oddać głos w imieniu kilku osób, a nawet wejść do panelu głosowania, podając się za włodarzy Gdańska – w tym prezydent Aleksandrę Dulkiewicz – pisze portal trójmiasto.pl.

- Oddanie głosu w imieniu prezydent miasta nie świadczy o luce systemu, a o działaniu niezgodnym z prawem. Czym innym jest bowiem wskazywanie na niedoskonałości systemu informatycznego Budżetu Obywatelskiego, a czym innym nielegalne podszycie się pod Aleksandrę Dulkiewicz i oddanie głosu w jej imieniu. Sugestia autora tekstu, że możemy usunąć oddany głos w imieniu prezydent miasta oznacza również sugerowanie nam ręcznego sterowania wynikami głosowania. Jest to podważenie elementarnych zasad zaufania do całej procedury głosowania BO. Informuję, że nie będziemy kasowali głosu ani prezydent, ani żadnej innej osoby, w imieniu której autor tekstu oddał głos. W związku z czym, zgłosimy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych prezydent Aleksandry Dulkiewicz i jej współpracowników. Podobnie zawiadomiony zostanie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – podsumowuje.

Głos w sprawie zabrał też radny PiS Dawid Krupej. W swojej interpelacji do prezydent Dulkiewicz zaapelował o ponowne przeprowadzenie głosowania.