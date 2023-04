Władze Gdańska prowadzą przygotowania do sezonu letniego. Mieszkańcy Głównego Miasta chcą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Co roku w Gdańsku w okresie wakacyjnym pojawiają się setki tysięcy turystów z Polski i ze świata. Najczęściej w tym czasie, szczególnie na terenie Głównego Miasta dochodzi do wykroczeń i przestępstw. Miasto Gdańsk prowadzi przygotowania wraz z mieszańcami Śródmieścia, aby jak najlepiej przygotować się do sezonu letniego. Czy w tym roku na ulicach będzie bezpieczniej?

Sezon letni to najgorętszy czas w Gdańsku. Mowa tu nie tylko o samej temperaturze, ale też o tym, co dzieje się na ulicach miasta. Okres wakacyjny to z jednej strony setki tysięcy turystów, wiele organizowanych wydarzeń, ale też całe mnóstwo wykroczeń i przestępstw. Do nich najczęściej dochodzi w rejonach Śródmieścia, a dokładniej Głównego Miasta. Mieszkańcy tej dzielnicy co roku skarżą się na hałas, zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego. Miasto Gdańsk od początku roku prowadzi spotkania z mieszkańcami, aby ustalić optymalne rozwiązania, które mają ułatwić gdańszczanom funkcjonowanie w okresie letnim.

Bezpieczeństwo w Gdańsku w czasie sezonu letniego

W środę 26 kwietnia 2023 roku w Instytucie Kultury Miejskiej odbyło się spotkanie mieszkańców Śródmieścia z zastępcą prezydenta Gdańska, Piotrem Kryszewskim, oraz z przedstawicielami służb porządkowych. Podczas narady władze miasta przedstawiły swój plan działań na sezon letni. Poruszono kwestie infrastruktury, regulacje dotyczące hulajnóg, ale też kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego, które najbardziej emocjonowały mieszkańców.

Dowiedzieliśmy się, że Miasto Gdańsk planuje ograniczyć ruch samochodowy w centrum miasta, aby ułatwić jego mieszkańcom poruszanie się. Na Targu Drzewnym, ulicy Korzennej i Kowalskiej obowiązywać będzie zakaz parkowania dla samochodów, które nie należą do osób zamieszkujących przy tych ulicach. W tej chwili rozważana jest możliwość stworzenia strefy parkingowej na Targu Węglowym, jedynie dla mieszkańców.

Ponadto wprowadzono ograniczenia użytkowania elektrycznych hulajnóg. Dotychczas użytkownicy mogli pozostawić pojazdy w dowolnym miejscu, co powodowało ogromne utrudnienia w poruszaniu się ulicami i chodnikami. W skrajnych sytuacjach dochodziło do zagrożeń. Od teraz wyznaczone będą specjalne punkty (tzw. hotspoty), w których po przebytej jeździe należy zaparkować hulajnogę. Jeżeli użytkownik nie zrobi tego w odpowiednim miejscu, operator będzie naliczał od niego opłatę do momentu, aż wykona to właściwie. Takie rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 maja tego roku.

Mieszkańcy Głównego Miasta w Gdańsku chcą czuć się bezpiecznie

Podczas środowego spotkania mieszkańcy najbardziej postulowali zwiększenie bezpieczeństwa w czasie sezonu. Największy sprzeciw budzi kwestia funkcjonowania instytucji kultury, restauracji i dyskotek, które mają być źródłem zakłócenia ciszy nocnej. Dzięki wiceprezydentowi Kryszewskiemu wiemy, że Teatr Szekspirowski zlikwidował część nagłośnienia, które było najbardziej dokuczliwe. Problemem pozostaje funkcjonowanie klubów nocnych i lokali gastronomicznych. Mieszkańcy domagają się, by władze miasta wymusiły na restauratorach chowanie na noc ogródków. To właśnie one mają być jednym z powodów, dla którego w nocy na Głównym Mieście nie jest bezpiecznie. Turyści a szczególnie młodzież wykorzystuje je, do własnych posiadówek, podczas których dochodzi do awantur.

Kolejną rzeczą, którą próbują wymusić mieszkańcy na restauratorach to kontrola przechowywania butli gazowych, które zasilają ogrzewacze. Większość podobno nie jest chowana po zamknięciu restauracji. Innym problemem w tej kwestii jest ilość butli składowanych w magazynach restauracji. Jedna z mieszkanek stwierdziła, że są one gromadzone w sposób niezgodny z normami bezpieczeństwa. Lokatorzy kamienic domagają się, by miasto przeprowadziło inspekcje sprawdzające, w jaki sposób przechowywane są butle w lokalach gastronomicznych. Wiceprezydent Kryszewski poinformował, że w połowie maja odbędzie się spotkanie restauratorów z władzami Gdańska, gdzie powyższe postulaty zostaną przedstawione.

Gdańsk szykuje się na sezon wakacyjny

Mieszkańcy Śródmieścia skarżyli się również, że na ich podwórkach pijane osoby notorycznie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Często dochodzi do takich sytuacjach na śmietnikach pobliskich kamienic. Dodatkowym elementem, budzącym gniew wśród mieszkańców, to potłuczone butelki. W odpowiedzi miasto zadeklarowało instalację tymczasowych toalet oraz częstsze dyżury służb sanitarnych.

Przed Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie prasowe władz miasta z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. W obecności przedstawicieli służb porządkowych odniosła się m.in. do kwestii bezpieczeństwa, poruszonych na spotkaniu dzień wcześniej.

Aleksandra Dulkiewicz o kwestiach bezpieczeństwa w Gdańsku

- Przed rozpoczęciem sezonu letniego wspólnie z różnymi służbami rozmawialiśmy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo, ale także estetykę i kulturę w sercu Gdańska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Chcemy zwiększyć działania związane z przeciwdziałaniem nielegalnemu handlowi, który jest niestety bolączką nie tylko Drogi Królewskiej, ale też okolicznych ulic. Dążymy także do tego, aby w samym centrum miasta policja mogła stacjonować przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Do tego potrzeba remontu i odświeżenia komisariatu na ul. Piwnej, co zostanie sfinansowane z pieniędzy miejskich. Za 3 miesiące rozpocznie się coroczny Jarmark św. Dominika, a na kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa zabezpieczyliśmy ponad 800 tys. zł. Mam nadzieję, że nasze działania sprawią, iż nadchodzący szczyt sezonu i rozpoczynająca go majówka będzie dla nas wszystkich bezpieczna

Wśród zabezpieczonych pieniędzy, mają znaleźć się środki na wsparcie funkcjonariuszy. 250 patroli ma otrzymać dodatkowo 400 złotych za nocny patrol. Taka gratyfikacja ma zachęcić policjantów do zgłoszenia się na dodatkowe dyżury w sezonie letnim. Obecnie Komenda Miejska w Gdańsku boryka się z problemami kadrowymi.

Dodatkowe patrole policji w Gdańsku

- Od czerwca planujemy dodatkowe patrole – mówi Sylwester Mieszczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Gdańsku. – Będą to policjanci, którzy ukończą kurs podstawowy i będą zdobywali swoje pierwsze szlify właśnie na ulicach Gdańska. Patrole oczywiście będą łączone, razem z doświadczonymi policjantami Komisariatu 2.

Ostatnim najważniejszym elementem przygotowań do sezonu wakacyjnego mają być kontrole dotyczące nielegalnego handlu na ulicach Śródmieścia. Izba Administracji Skarbowej zadeklarowała wzmożone sprawdzanie, czy przedsiębiorcy wystawiają paragony fiskalne. Szczególnie dotyczy to okresu, gdy w Gdańsku odbywa się Jarmark Dominikański. CZYTAJ TEŻ: Prezydent Gdańska poszła na spacer z komendantem miejskim Policji po Śródmieściu Gdańska. Co ustalono? Czy w dzielnicy będzie bezpieczniej?

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji