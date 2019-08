Władze Gdańska zaprezentowały program obchodów ważnych rocznic w przyszły weekend 30.08-1.09

– My, jako samorządowcy, chcemy 31 sierpnia chcemy podpisać 21 postulatów wypracowanych kilka miesięcy temu. Nawiązanie do liczby postulatów strajkowych sprzed 39 lat nie jest przypadkowe – podkreślał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – 31 sierpnia o 15.00 zapraszamy wszystkich na dyskusję o samorządności, o demokracji. Bo nie ma silnego państwa bez silnego samorządu.

- To pierwsze obchody bez Pawła Adamowicza. Osiem lat temu ustanowił on tradycję spotkania w przeddzień rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, by rozmawiać o trudnych sprawach, których z reguły unikamy. W tym roku to on sam będzie bohaterem tego spotkania. O jego książce, jego etyce, rozmawiać będą: Szymon Hołownia, doktor Dominika Kozłowska i profesor Cezary Obracht-Prondzyński.