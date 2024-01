Władze lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przedstawiły podsumowanie 2023 roku. Prezes Kloskowski: Wróciliśmy na właściwą ścieżkę rozwoju

Początek roku to czas podsumowań i planów na przyszłość. Z taką samą inicjatywą wyszły władze gdańskiego lotniska, które w piątek 19 stycznia podczas konferencji prasowej w jednym z sopockich hoteli, przedstawiły zbiorcze dane za 2023 rok. Wśród nich znalazły się informacje o liczbie pasażerów, najpopularniejszych kierunkach lotniczych, czy o budżecie lotniska. Wynika z nich, że rok 2023 był dla spółki udany, co zaznaczył sam prezes podczas wystąpienia.

Podsumowanie ruchu lotniczego w Gdańsku w 2023 roku

- Radosna wiadomość, jaką mamy do zakomunikowania, w porównaniu do lat wcześniejszych widzimy, że wróciliśmy na właściwą ścieżkę rozwoju. Ostatnie trzy lata pandemiczne spowodowały przerwę, ale z powrotem pniemy się do góry - zaczął swoje wystąpienie Tomasz Kloskowski, prezes zarządu lotniska w Gdańsku.

W 2023 roku gdańskie lotnisko obsłużyło blisko 6 milionów pasażerów. Wynik ten jest bardzo zbliżony do rekordowego 2019 roku, kiedy to z portu lotniczego skorzystało 5,4 miliona osób. W porównaniu do zeszłego roku zanotowano wzrost o 29,1%.