Włamał się do sklepu na gdańskim Chełmie z użyciem materiałów wybuchowych. Straty na 18 tys. zł

Włamał się do sklepu z użyciem przyrządu wybuchowego

Do sytuacji miało dojść w nocy z wtorku na środę. Policja odebrała wówczas zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów na gdańskim Chełmie. Według ustaleń mundurowych, nieznani sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych do sklepu wrzucili do środka przyrząd wybuchowy. W wyniku tego doszło do uszkodzeń m.in. regałów, szyby witrynowej i zamrażarki. Straty wyceniono na 18 tysięcy złotych.