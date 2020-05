Włamywał się do piwnic w Gdańsku Wrzeszczu. Złodziej zabierał wszystko: rowery, sprzęt elektroniczny, a nawet ubrania

Oddział Otolaryngologiczny w Gdańsku po przeprowadzce

W związku z reorganizacją, Oddział Otolaryngologiczny przeniesiono ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku do znajdującego się w pobliżu budynku przy ul. Powstańców Warszawskich. Ponadto, wyposażono go w nowy sprzęt, m.in. w zestaw do operacji endoskopowych nosa i zatok, ska...