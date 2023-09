Włochy jesienią: 11 najlepszych miejsc na urlop. Pyszne trufle i kasztany, gorące źródła, malownicze lasy, nawet jezioro z flamingami Emil Hoff

Jesienny urlop we Włoszech to świetny pomysł. W Italii jest o tej porze roku nie tylko wyjątkowo pięknie, ale też bardzo smacznie, zwłaszcza w szczycie sezonu na trufle, kasztany i oliwki. Przedstawiamy 11 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, idealnych na urlop właśnie jesienią. To mniej znane zakątki, miasta, lasy, cuda przyrody, a nawet urocze plaże Włoch, które warto odwiedzić w październiku i listopadzie, by wypocząć i naładować baterie przed zimą.