Włodarze Trójmiasta: "Lasy Państwowe chcą ukryć zwiększone wycinki drzew". Leśnicy: "Realizujemy plany poprzedniego rządu"

Po tym, jak kilka dni temu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku poinformowała, że nie przedłuży wygasającego 12 listopada certyfikatu FSC, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, i Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni, zorganizowali w sopockim lesie spotkanie w tej sprawie. O znaczeniu samego certyfikatu mówiono niewiele, było za to dużo emocji i personalnych ataków na Bartłomieja Obajtka, dyrektora gdańskiej RDLP.

- Mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, gdy przychodzą do lasu, to płaczą – mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Płaczą, bo widzą powalone kłody, widzą całe połacie wycinanego lasu. Niestety lasu dość młodego, bo drzew 80-letnich. Lasy [Państwowe – red.] przyjęły, że te 80 lat to jest już taka żywotność, gdzie można wyciąć.