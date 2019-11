Wmurowanie kamienia węgielnego pod biurowiec Format w Gdańsku

Łączna powierzchnia najmu budynku wyniesie ok. 16 tys. m kw. Powierzchnia biurowa to od ok. 2 800 m kw. (+1) do ok. 2 950 mkw. Inwestycja posiadać będzie łącznie 397 miejsc parkingowych dla samochodów (316 w częściach podziemnych oraz 81 na zewnątrz). Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED (planowane jest uzyskanie poziomu Gold). Jego projektantem jest pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto.

– Kilkanaście lat temu, kilkaset metrów od miejsca, w którym powstaje dzisiaj Format, rozpoczynaliśmy budowę Arkońska Business Park, pierwszego parku biurowego w Gdańsku. Od tamtego czasu rynek biurowy w Trójmieście znacznie się zmienił i rozwinął, ale my wracamy do dzielnicy Przymorze Małe z kolejną ciekawą inwestycją - mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus. - Co istotne, po raz kolejny ożywiamy postindustrialny teren, który był praktycznie wyłączony z użytku miejskiego, wprowadzając na nim nową funkcję. Nasze inwestycje nie bez przyczyny lokalizujemy wzdłuż głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta wyznaczonej przez Szybką Kolej Miejską. Wierzymy, że jest to optymalne rozwiązanie, pozwala w pełni wykorzystać potencjał komunikacji miejskiej, czasami wprowadzić też dodatkowe usprawnienia podnoszące komfort i bezpieczeństwo. Jest to też zbieżne z polityką Gdańska - budowy miasta kompaktowego, do środka – dodaje.