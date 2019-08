Wojciech Cejrowski w roli głównej, czyli afera na Jarmarku

Cejrowski rozstawił stoisko podczas Jarmarku św. Dominika. Sprzedawał tam książki i pozował do zdjęć z fanami - zdjęcia grupowe za “Ojcze nasz”, zdjęcia indywidualne za Pacierz. Twierdzi, że został przez władze Gdańska przegoniony. Rzecznik prezydent miasta dementuje i wzywa podróżnika do “zaprzestania kłamstw”.

Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska tą wersją zdarzeń jest zaskoczony.

- Wzywam Pana Cejrowskiego do zaprzestania pomawiania prezydent Dulkiewicz, jakoby “przysłała na niego sześciu umundurowanych ludzi”. Jest to kłamstwo. Prezydent nawet nie wiedziała o tym, że pan Cejrowski sprzedaje w tym miejscu książki.Był to rutynowy patrol, który kontroluje wszystkich nielegalnie handlujących, szczególnie teraz w okresie jarmarku. Pan Cejrowski , który rozłożył stoisko w okolicach Jarmarku Dominikańskiego, na tyłach Bazyliki Mariackiej zrobił to nielegalne, bo nie wniósł stosownej opłaty i nie miał pozwolenia. Mimo to został pouczony i poproszony o zmianę miejsca. Mandatu nie dostał - podkreśla Stenzel.

Cejrowski miejsca na jarmarku rzeczywiście nie wykupił. Dlaczego?

- Ha! Chciałbym, ale Miasto Gdańsk mi od lat odmawia. Dlatego staję na miejscach użyczonych mi przez kogoś innego. Obecnie przez księdza proboszcza.W tym roku, gdy aplikowałem, ujęli to tak: postać Pana Cejrowskiego nie pasuje do pozytywnego wizerunku Jarmarku, jaki chcemy kreować - mówi Cejrowski.