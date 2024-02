Wojenna historia. Strażnica Pamięci Józefa Gierszewskiego, komendanta Gryfa Pomorskiego

- Trzy miesiące mieszkałem razem z "Rysiem" i "Czarnym" w bunkrze niedaleko Dziemian. Nie pamiętam daty, kiedy to się zdarzyło. Wieczorem kładliśmy się spać. "Czarny" zwlekał, gdzieś jeszcze wychodził, "Ryś" już spał , kiedy przyszło do bunkra czterech uzbrojonych ludzi. "Czarny" musiał być z nimi w zmowie, bo oddał im jego broń. Kazali mi wyjść. Odczytywali chyba wyrok. Potem usłyszałem krzyk "Rysia": "- Jezus Maria! Ludzie, co wy robicie! Jestem niewinny! To pomyłka, to intryga. Nie zabijajcie mnie - polskiego oficera! Darujcie mi życie!..." - tak dramatyczne chwile zapamiętał Józef Miloch, świadek wykonania wyroku na Józefie Gierszewskim.