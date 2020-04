Wojewoda będzie powoływał koronerów. Lekarze POZ odmawiali wyjazdów

Obowiązujące jeszcze dzisiaj przepisy mówią, że w przypadku śmierci w domu akt zgonu powinien wystawiać lekarz, leczący w ostatniej chorobie, który przez ostatnie 30 dni zajmował się pacjentem. To jednak tylko teoria - w praktyce już od dawna obowiązek ten spadał albo na lekarzy pogotowia, albo na lekarzy pracujących w hospicjach. Dopiero epidemia koronawirusa pokazała skalę problemu wynikającego z braku jasnych ustaleń prawnych. Jak już pisaliśmy przed tygodniem, w całym kraju lekarze POZ - pozbawieni środków ochrony osobistej - zaczęli odmawiać wyjazdów do wystawiania aktów zgonu, a do starostów oraz prezydentów miast na Pomorzu wysłano pismo z Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z wnioskiem o jak najszybsze powołanie instytucji koronera, czyli lekarza wystawiającego akty zgonu.