Wojewoda Dariusz Drelich podczas VI Forum Wizja Rozwoju. Skutkiem wojny i kryzysu ekonomicznego jest przyspieszenie rozwoju na Pomorzu

Skutkiem wojny i kryzysu ekonomicznego jest przyspieszenie rozwoju na Pomorzu - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich, gość studia "Dziennika Bałtyckiego". Rozmawialiśmy podczas VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Mariusz Leśniewski: VI Forum Wizja Rozwoju nieprzypadkowo odbywa się na Pomorzu, w murach Akademii Marynarki Wojennej, bo to dowodzi, że pomorska gospodarka jest coraz silniejsza. Dariusz Drelich: To wydarzenie jest też okazją do podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich latach, bo wiemy, że przeżywaliśmy ciężkie kryzysy. Pan premier Mateusz Morawiecki dzisiaj powiedział na Forum Wizja Rozwoju, że ważne jest, jak przyjmuje się takie ciosy. Jak jesteśmy odporni na takie kryzysy, a przecież dopadł nas kryzys covidowy, później kryzys z granicą na Ukrainie, w końcu napaść Rosji na Ukrainę. I ten ostatni wpłynął w największym stopniu na gospodarkę Pomorza, ale też na przyspieszenie wielu inwestycji. Inwestycji, które były już planowane, które były w realizacji - jak chociażby rozjazdy kolejowe w portach. To 3 miliardy złotych, blisko 2 miliardy tu, właśnie w Gdyni, po to, żeby zwiększyć możliwości przeładunkowe portu. To są, na przykład, inwestycje, które w tej chwili oddawane są do użytku, a zaczęły się kilka lat temu. Natomiast wzrost przeładunków w Gdańsku, np. z 50 milionów ton do 70 milionów ton - to się normalnie nie zdarza. To jest efekt tego kryzysu.

Czyli paradoksalnie, mimo tych trudności, cały czas trudnej sytuacji, pomorska gospodarka radzi sobie - nie wiem, jakiego tutaj użyć słowa - znakomicie? Dobrze? Bardzo dobrze? Rzeczywiście, tutaj może trudno znaleźć odpowiednie słowo, ale skutkiem wojny i kryzysu ekonomicznego jest przyspieszenie rozwoju na Pomorzu, rozwoju w zakresie portów, ale również wielkich inwestycji energetycznych, takich jak budowa elektrowni atomowej - tu znacznie przyspieszył ten proces. Ale również budowa elektrowni na morzu.

Przypomnę tylko, że o ile elektrownia atomowa to 4 gigawaty mocy, stabilnej i produkowanej non stop, natomiast to na morzu jest potencjał ponad 20 gigawatów. Sumując te moce zielonej energii, to są już warrości bliskie zapotrzebowaniu Polski, więc odwróciły się bieguny. Przy tym konieczne jest budowanie sieci energetycznych, czyli największe inwestycje w historii Pomorza i największe w Polsce, jeśli chodzi o budowę sieci energetycznej w Polsce: cztery linie wysokiego napięcia - 400 kV. Ale to też budowa nowego rurociągu związanego z przesyłem gazu i ropy. To rozbudowa PERN-u w Dębogórzu, który magazynuje różne frakcje związane z paliwami.

Można wymieniać bardzo długą listę inwestycji, które dużo szybciej się realizują, niż gdyby realizowałyby się, gdybyśmy nie byli w kryzysie, gdyby Pomorze nie było w tej chwili bramą na dostawę surowców, produktów do Polski. Ale również, i z Polski, bo pamiętajmy o tranzycie z Ukrainy, który odbywa się przez porty w Gdyni i w Gdańsku.

Do tego muszę nawiązać, panie wojewodo. Znamy siłę naszych portów, które rosną w siłę. Tutaj, w Gdyni realizowane są nowe inwestycje... Ale zapytam o sprawy energetyczne. Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Sporo się o niej pisze, sporo się o niej mówi, sporo się też dzieje konkretnych rzeczy. Jak ocenia pan tę inwestycję? Pomorze powinno na niej zyskać w sposób znaczący? Staniemy się wielkim producentem energii i przede wszystkim, niech to wybrzmi, energii zielonej.

Tak, rzeczywiście. I to jest też stabilne źródło, które będzie dostarczało energię nie tylko na Pomorze, czy do południowej Polski. Pamiętajmy o przyłączeniach na Pomorzu kablami podwodnymi ze Szwecją i - w budowie - z Litwą. Dzięi temu będzie również możliwość transmisji energii w rejonie Morza Bałtyckiego. To bardzo ważne. Te inwestycje to szereg różnych innych zadań: budowa elektrowni atomowej, nowej linii kolejowej, budowa nowej drogi w klasie S do rejonu budowy. To także rozwój nowych kierunków studiów, czy szkolenia zawodowego, bo musimy być przygotowani do zapewnienia kadr.