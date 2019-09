„Wojna nie jest kobietą” - spektakl w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki [23.09.2019]. Wstęp wolny!

Spektakl „Wojna nie jest kobietą” to opowieści kobiet, jakich jeszcze nie było. One znalazły się na wojnie, a po wielu, wielu latach opowiadają, co tam zdarzyło się naprawdę. Nie ma w nich męskiej dumy, radości z zabijania i pokonywania wroga. To co mówią jest wstrząsające w swojej prawdzie. Wojna kobiet to nie wojna mężczyzn.

Reżyseria: Renata Dymna; Występują: Angelika Kurowska, Anna Matuszczak, Tomasz Łukawski/Hubert Mrozowicz, Wanda Onyszkiewicz-Gnap/ Marta Skoczek, Agnieszka Senderowska - Ru-cińska, Joanna Róg, Malwina Misiak, Czas trwania spektaklu: 90 minut.

Reżyseria: Renata Dymna

Asystenci reżysera: Anna Matuszczak, Wanda Onyszkiewicz-Gnap

Choreografia: Agnieszka Senderowska-Rucińska Kostiumy i

Konsultacje językowe: Róża Arutunian-Fijałkowska

Utwory muzyczne na akordeon: Malwina Misiak

Zapowiedź głosowa: Elżbieta Kijowska

Charakteryzacja: Angelika Kurowska

Występują: Angelika Kurowska, Anna Matuszczak, Tomasz Łukawski/Hubert Mrozowicz, Wanda Onyszkiewicz-Gnap/Marta Skoczek, Agnieszka Senderowska - Rucińska, Joanna Róg, Malwina Misiak